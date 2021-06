Una acalorada entrevista sostuvo el expreidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en el programa radial del medio independiente Hoy Noticias, que transmite desde la ciudad de Cali. La respuesta de Álvaro Uribe a intrépida pregunta de periodista sobre cuándo se piensa retirar de la política.

Uribe habló en el programa sobre la investigación por falsos testigos que tiene en su contra, así como de su vida política, de la coyuntura actual del paro nacional y hasta de si pretende retirarse pronto de la política.

Esto último ocurrió cuando el periodista JJ Sánchez le hizo, ya para finalizar, el siguiente interrogante: “¿Cuándo se piensa retirar usted? Tiene 68 años. ¿Cuándo se va a dedicar a los nietos, la finca, etc.?”.

Ante esto Álvaro Uribe le contestó de manera tajante que eso era “difícil”.

“Le voy a decir una cosa: difícil. Cuándo se me ocurre decirles a ustedes eso, que están bien jóvenes. El tema es dialogar o retirarse. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron de la mano de mi madre luchando en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época”, dijo Uribe.

Tras hacer un recuento de su historia personal, el expresidente dijo: “A mí me ha tocado luchar toda la vida, entonces la presidencia no era mi fin. Por qué me tengo que retirar, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”.

Con lo anterior el presidente dejó muy claro que no se piensa retirar de la política y el panorma nacional.

A continuación puede ver la entrevista hecha por el medio independiente:

