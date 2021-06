Enfrentamientos en Andrés Sanín dejan un muerto y más de 20 heridos

Enfrentamientos en Andrés Sanín, Cali, dejan un muerto y más de 20 heridos, así lo registraron varios videos que son virales en redes.

Mientras que los manifestantes dicen que la Policía usó armas de fuego, la institución asegura que varios uniformados recibieron ataques a bala.

En Cali no paran los enfrentamientos

Nuevamente en el oriente de Cali, barrio Andrés Sanín, se presentaron enfrentamientos entre civiles y fuerza pública. En esta ocasión, la batalla dejó como saldo a una persona muerta y más de 20 heridos.

Los vecinos del sector compartieron varios videos que son virales en redes sociales y muestran la delicada situación que se vivió ayer. Detonaciones, gritos y gases lacrimógenos que afectaron a niños y adultos mayores, hicieron parte de la jornada.

Mientras que los manifestantes denuncian que la Policía usó armas de fuego, la institución asegura que a los uniformados los recibieron a bala. En algunos videos, incluso se ve a oficiales intimidando a los vecinos que graban los procedimientos.

La Policía Nacional intimida y amenaza a los vecinos del sector en Andrés Sanín por grabar abuso de autoridad por parte de uniformados pic.twitter.com/674JmZfyUS — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) June 10, 2021

Una persona asesinada con impacto de bala en cráneo, en Andrés Sanin (Cali), en el marco de la represión a las protestas del día de hoy #9J. #ParoNacional @CIDH

@PVacaV @javierosu451 @JoseGuarnizoA pic.twitter.com/IPhv9Fy6za — David Escobar (@amnesia4_) June 10, 2021

A esta hora la fuerza pública, dispara contra comunidad en el barrio, me reportan muertos y heridos.

Sr @IvanDuque pare la masacre YAAAAAA@CIDH @BHRRC @ONU_derechos @WOLA_org @cnni pic.twitter.com/cWD1fkeSCN — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) June 10, 2021

⚠️#Atención || Arrecia la represión en el sector de Andrés Sanín en Cali.

Si esto pasa estando la @CIDH en Colombia, ya podemos imaginarnos lo que se viene.#ParoNacional9J #CIDHQuedeseEnColombia. pic.twitter.com/fdQ5bhDxEH — SERGIO MARÍN (@SergioComunes) June 10, 2021

La Policía de Cali se pronuncia

Debido a lo anterior, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León, aseguró que “Iban a vandalizar una estación del MIO, que hasta el momento no había sido vandalizada. Ahí tenemos la oportuna reacción del Esmad, gracias a imágenes obtenidas se puede observar cómo disparan al grupo del Esmad, que no tiene armas letales y que está protegiendo una infraestructura y a la comunidad del sector, para que estos vándalos no arremetan contra ellos”.

El balance preliminar sobre lo ocurrido será entregado por la autoridades en el transcurso de la mañana pues se habla también de cuatro capturas. Estos violentos choques se extendieron desde la noche del miércoles hasta la madrugada de este jueves.

Al parecer, todo inició cuando encapuchados retuvieron un camión que transportaba arena y que iba pasando por el sector. Esto con el ánimo de descargarlo y bloquear las vías en la zona.