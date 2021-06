Por primera vez en su historia el ambiente en el estadio Metropolitano de Barranquilla se tornó tenso ante este encuentro deportivo. Entre cánticos de paro y fútbol manifestantes se hicieron sentir en el Metropolitano.

“No quiero ser un falso positivo, por eso paro con mis amigos”, cantaban cientos de jóvenes que se apostaron en la Avenida Las Torres a más de dos manzanas del Estadio Metropolitano.

En ese lugar comenzaron las detenciones de varias personas que asistieron al platón citado por la Coordinadora Popular en Barranquilla.

“Nosotros no estábamos haciendo nada y vienen nos quitan nuestras cosas y nos retienen la cédula. A cuatro compañeros los suben al camión”, dijo Yelena Suárez a PUBLIMETRO.

En este sector varios jóvenes fueron ingresados a un camión detenidos por docenas de uniformados.

De acuerdo a los funcionarios de Derechos Humanos que hacen presencia en el lugar cuatro jóvenes resultaron capturados. A todos se les tomó el número de sus cédulas.

“Me voy a las buenas porque ya me están amenazando que si no me voy me llevan a las malas. Esto es una represión. Aquí no hay democracia”, lamentó Ximena Camargo, quien defendía su derecho a la manifestación.

Las horas avanzaron y minutos antes del partido comenzaron los disturbios en cercanías al Estadio Metropolitano.

Docenas de manifestantes con piedras y molotovs combatieron con la fuerza pública en las calles aledañas al escenario deportivo.

Vecinos y manifestantes construyeron barricadas con llantas que incineraron en las calles y otros obstáculos en la avenida Las Torres con Murillo y en algunos sectores de La Ciudadela 20 de Julio.















Estos grupos de encapuchados comenzaron a enfrentarse con las fuerzas del Esmad que está desplegada en tres anillos de seguridad.

Las autoridades reprimieron la protesta lanzando docenas de gases lacrimógenos.

“Se sienten bombas estallar en inmediaciones del estadio y en la casa tenemos ancianos y niños menores no podemos respirar con el gas”, advirtió Sonia Hernández, vecina de la zona de La Ciudadela.

“Sin paz no hay fútbol” es el lema que se escuchaba entre los manifestantes.

Por su parte el Comité de Seguridad de la Coordinadora Popular que convocó a un plantón este martes hizo circular un mensaje.

En la misiva afirmaron que “enfrentaremos un reto enorme como movimiento social. El establecimiento pretende imponer el “espectáculo” y el negocio para ocultarle al mundo la crisis social y humanitaria que vive el país”.

Además agregaron que “las administraciones distrital y departamental aspiran a seguir vendiendo el “fin del paro” en la ciudad y la “conformidad” del pueblo con el gobierno nacional”.

También han denunciado el allanamiento de las casas de jóvenes líderes de las protestas en Malambo y otros municipios. Estos allanamientos están registrados por la ONG Lazos de Libertad.

“¡No será como ellos pretenden! ¡No nos callarán! Aunque durante todo este fin de semana se hayan dedicado a allanar ilegalmente hogares de jóvenes en distintos municipios”.

Un dispositivo de seguridad nunca antes visto implementó la Policía Metropolitana de Barranquilla para el partido Colombia-Argentina.

Desde tempranas horas, la Fuerza Pública se tomó el Estadio Metropolitano y sus alrededores en la Ciudadela 20 de Julio.

Por tanto son dos mil hombre de la Policía Nacional los dispuestos para este trascendental juego en el reinicio de las eliminatorias en Barranquilla.

Y otros 2 mil en la ciudad.

En ese sentido la calle Murillo fue cerrada desde la carrera 4 y solo se permite el tránsito peatonal.

Los dispositivos de seguridad se mantuvieron hasta tres horas después del partido.

Entre cánticos de paro y fútbol manifestantes se hicieron sentir en el Metropolitano

Suspensión de Transmetro

El sistema de transporte masivo Transmetro anunció la suspensión definitiva del servicio por el día de hoy en esta capital. Suspenden la operación de Transmetro por partido en Barranquilla.

La decisión fue adoptada acogiendo recomendaciones de las autoridades horas antes del plantón convocado en los alrededores del Estadio Metropolitano.

Por tanto la suspensión aplica tanto para rutas troncales y alimentadoras por el día de hoy.

En ese sentido en horas de la mañana la empresa anunció la suspensión temporal del servicio a partir de las 9 de la mañana.

Por lo cual se procedió con la evacuación de los usuarios que se encontraban en las diferentes estaciones.

Las cifras:

2000 policías custodiaron el Estadio Metropolitano.

200 integrantes del Esmad fueron dispuestos en tres anillos de seguridad.

Entre cánticos de paro y fútbol manifestantes se hicieron sentir en el Metropolitano.