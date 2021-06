A pocas horas de comenzar el partido el ambiente está tenso en el Estadio. (En Video) Policía detiene y sube a un camión a varios civiles en plantón en el Estadio Metropolitano.

En una transmisión en vivo que ha sido compartida en redes se evidenció cómo cuatro presuntos manifestantes resultaron detenidos.

“Nosotros no estábamos haciendo nada y vienen nos quitan nuestras cosas y nos retienen la cédula. A cuatro compañeros los suben al camión”, dijo a una fuente a PUBLIMETRO.

La detención ocurrió en la Avenida Las Torres cercana al Estadio.

De igual forma en las imágenes se observa cómo los jóvenes ingresan al camión detenidos por docenas de uniformados.

De acuerdo a los funcionarios de Derechos Humanos que hacen presencia en el lugar cuatro jóvenes resultaron capturados.

A todos se les tomó el número de sus cédulas.

“Me voy a las buenas porque ya me están amenazando que si no me voy me llevan a las malas. Esto es una represión. Aquí no hay democracia”, lamentó otra testigo de lo ocurrido.

Por su parte el Comité de Seguridad de la Coordinadora Popular que convocó a un plantón este martes hizo circular un mensaje.

En el mensaje afirmaron que “enfrentaremos un reto enorme como movimiento social. El establecimiento pretende imponer el “espectáculo” y el negocio para ocultarle al mundo la crisis social y humanitaria que vive el país”.

🚨 BARRANQUILLA: Este es el panorama en la avenida de las torres, cerca a la torre del pescado, todos los grupos de jóvenes que identifican son acordonados y se están llevando a los chicos, que están bien lejos del estadio, y a horas del partido ¿Cuales son las garantías? pic.twitter.com/xNu7VNqguG — Reynaldo Torres (@Reytorre) June 8, 2021

Es por ello que la movilización pacífica comenzará tres horas antes del compromiso deportivo al que asistirán 10 mil personas en esta capital.

Además agregaron que “las administraciones distrital y departamental aspiran a seguir vendiendo el “fin del paro” en la ciudad y la “conformidad” del pueblo con el gobierno nacional”.

También han denunciado el allanamiento de las casas de jóvenes líderes de las protestas en Malambo y otros municipios.

“¡No será como ellos pretenden! ¡No nos callarán! Aunque durante todo este fin de semana se hayan dedicado a allanar ilegalmente hogares de jóvenes en distintos municipios”.

De igual forma se desarrollará otro plantón a las 2:00 de la tarde en las afueras del hotel de concentración de la Selección, en el Dann Carlton.

Un dispositivo de seguridad nunca antes visto implementó la Policía Metropolitana de Barranquilla para el partido Colombia-Argentina.

Desde tempranas horas, la Fuerza Pública se tomó el estadio Metropolitano y sus alrededores en la Ciudadela 20 de Julio.

Por tanto son dos mil hombre de la Policía Nacional los dispuestos para este trascendental juego en el reinicio de las eliminatorias en Barranquilla.

Y otros 2 mil agentes en la ciudad.

En ese sentido la calle Murillo fue cerrada desde la carrera 4 y solo se permite el tránsito peatonal.

Sobre los plantones, el general Diego Hernán Rosero Giraldo, Comandante Barranquilla dijo que “lo que se espera es que no se produzcan. Hoy es un día de alegría para la ciudad”.

Los dispositivos de seguridad se mantendrán hasta tres horas después del partido.

Suspensión de Transmetro

El sistema de transporte masivo Transmetro anunció la suspensión definitiva del servicio por el día de hoy en esta capital. Suspenden la operación de Transmetro por partido en Barranquilla.

La decisión fue adoptada acogiendo recomendaciones de las autoridades horas antes del plantón convocado en los alrededores del Estadio Metropolitano.

Por tanto la suspensión aplica tanto para rutas troncales y alimentadoras por el día de hoy.

En ese sentido en horas de la mañana la empresa anunció la suspensión temporal del servicio a partir de las 9 de la mañana.

Por lo cual se procedió con la evacuación de los usuarios que se encontraban en las diferentes estaciones.