Comité del Paro suspende diálogos con el Gobierno Nacional

El Comité del Paro Nacional suspende diálogos con el Gobierno Nacional, así lo dio a conocer el Ejecutivo por medio de un comunicado.

Al parecer, un borrador del 24 de mayo fue el motivo de la discordia, el Gobierno reitera su posición para continuar con el diálogo con el Comité del Paro.

Comunicado del Gobierno Nacional

Este es el comunicado enviado por el Gobierno Nacional respecto a la suspensión de los diálogos con el comité.

“Damos importancia al trabajo que se ha venido adelantando con el Comité Nacional del Paro. Aunado a ello, reiteramos que, en todo momento, el Gobierno Nacional ve, en asegurar las garantías de la protesta pacífica una gran responsabilidad. Así hemos venido actuando y lo seguiremos haciendo.

Una muestra más de esto son los anuncios y decisiones que adoptó el Presidente Duque hoy para la trasformación integral de la policía, el fortalecimiento de la política de derechos humanos y elevar los estándares en el servicio al ciudadano.

Desde que el Presidente se reunió con el Comité, hemos estado en absoluta disposición oírlos y, sobre todo, para trabajar respecto de los puntos que nos fueron planteados en el Pliego de Emergencia para que se llegue a acuerdos.

Ya tienen una propuesta metodológica

Una muestra de ello es que ya tenemos una propuesta de metodología para ese trabajo. En esa metodología se acogieron los tres aspectos que el Comité solicitó que se tuvieran en cuenta, es decir: objetivo, alcance y la conformación de las siete comisiones técnicas simultaneas.

En esa medida estábamos y estamos aquí para hablar renta básica, para hablar de salud, para hablar de vivienda y servicios públicos, para hablar de desarrollo agropecuario, para hablar de educación y cultura, para hablar de empleo y para hablar de género y diversidad sexual.

Fue el Comité el que solicitó que, antes de entrar en ese trabajo de fondo, acordáramos un texto de garantías para la protesta pacífica. Y a ello hemos estado dedicados desde el 16 de mayo.

Para ese trabajo, las partes habían adoptado una metodología que llevó a un borrador el 24 de mayo, el cual siempre se entendió como sujeto a revisión por ambas partes, lo que implicaría más trabajo, revisiones y variaciones. En particular, necesitaba incluir que los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos.

Al parecer fue por un borrador

Ese entendimiento de que era un borrador, se puso en práctica por las dos partes. Se siguió trabajando y avanzando sobre un texto mejorado. Además, el CNP planteó que su foco ya estaba en solo 5 temas y sobre esos, con la mayor diligencia y buena fe, el equipo de Gobierno trajo nuevas alternativas a la mesa. Se avanzó mucho y el jueves 3 de junio se habían logrado concordancias significativas. Pero, el viernes, el CNP a las 7:00 p.m. nos trasmitió que, no obstante, los avances y a pesar de que las dos partes habíamos acordado esta forma de trabajo, ahora les parecía que ya no era apropiada y que, el Gobierno debería firmar el borrador del 24 de mayo.

Ese texto nunca se pensó para ser firmado así, sino que era un borrador para segur el trabajo. Pero, principalmente no se habían incluido en el las garantías que debemos darle a los colombianos que no protestan con el fin de que no queden expuestos a los bloqueos que todos hemos padecido.

Además, el CNP introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 que implicaría una discusión adicional antes de que, como ha sido la disposición del Gobierno, pudiéramos pasar al análisis de las peticiones del Pliego de Emergencia.

Gobierno quiere retomar diálogos con el Comité del Paro

Por nuestra parte, propusimos el viernes que siguiéramos trabajando, que avanzáramos como lo habíamos pactado y que, si había ideas para ir más rápido las atendiéramos. Reiteramos que se avanzara en las garantías para que Colombia no deba sufrir más los estragos de los bloqueos.

Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno estamos listos. Tenemos todas las instrucciones del Presidente para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del Pliego.

El CNP ha dejado al país en mora de soluciones y, sin haber condenado los bloqueos. Estamos esperando que lo que se convoque por el CNP se haga con responsabilidad para que no impacte más las cifras de contagio por Covid-19.

Dado que el comité del Paro no representa a toda la población que protesta, mantendremos todos los otros espacios con todas las otras representatividades, se fortalecerá el diálogo con jóvenes y en las regiones y, a pesar de lo que hacen hoy, igualmente abiertos a explorar con el CNP”.

Este es el tuit con el que el Ministerio de Trabajo compartió la noticia en la tarde de este domingo.