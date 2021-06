Abren investigación a policías que permitieron a civiles disparar en Cali, así lo anunció la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar.

Esta unidad administrativa declaró la apertura de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en Cali.

Policías permitieron a civiles disparar

El pasado 28 de mayo se viralizaron innumerables videos en redes sociales que mostraban a civiles armados disparando contra los manifestantes. No siendo esto lo suficientemente grave, en las imágenes se ve cómo se encontraban al lado de la policía sin que estos hicieran algo para detenerlos.

Por lo anterior, se reporta que la investigación está siendo adelantada a partir de un material probatorio y evidencia física. Por tanto, en esta investigación se relaciona a siete miembros de la Policía Nacional por presunto delito de prevaricato por omisión.

Los policías habrían omitido su trabajo cuando estos civiles atentaron contra la vida de varias personas en el sur de la ciudad, barrio Ciudad Jardín. Es por eso que el ministro de Defensa, Diego Molano, ya había anunciado las correspondientes investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Investigados por prevaricato por omisión

Uno de los casos más sonados sobre lo ocurrido el pasado 28 de mayo fue el del publicista Andrés Escobar quien justificó su comportamiento. Además aceptó que en el barrio armaron un grupo para “defender la comuna”.

Lo anterior, según Escobar, cuando algunas personas intentaban quemar el CAI del barrio Ciudad Jardín al sur de Cali.

“Soy empresario, vivo en la comuna 22 del barrio Ciudad Jardín. Pido disculpas por lo sucedido (…) lo hago porque el camino no son las armas, ni una guerra civil. Soy una persona comprometida con mi ciudad, amo Cali y me duele todo esto que estamos viviendo. El arma no es letal, traumática, de fogueo. Tengo importación de la DIAN y factura de compra”, declaró en una entrevista para BluRadio.

Por lo anterior, la unidad compartió el radicado de la investigación, “la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, frente a los videos que han circulado en redes sociales sobre hechos ocurridos el día 28 de mayo de 2021, en los cuales se observan civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en el sector Ciudad Jardín de Cali, un Juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial inició indagación preliminar, y luego sumario, radicado bajo No. 4293”.