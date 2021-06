Por insultar a Lucas Villa la Procuraduría investigará a gerente de hospital en Antioquia. Se trata de Felipe Cadavid, gerente del Hospital San Joaquín de Nariño.

El gerente habría dicho a través de las redes sociales que Lucas Villa era “un gamín buen muerto”.

Apertura de investigación

La Procuraduría General abrió la investigación preliminar contra el gerente de la ESE Hospital San Joaquín de Nariño, Felipe Cadavid, por haber comentado una noticia sobre la muerte de Lucas Villa.

El funcionario en esta escribió que era “un gamín buen muerto” por llevar “17 años estudiando”.

Villa era estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y fue asesinado en el Viaducto de esa ciudad en el marco del Paro Nacional. Los hechos lo convirtieron en uno de los símbolos de las manifestaciones, que ya cumplen 36 días de haber iniciado.

En la publicación completa el funcionario público escribió: “Era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”.

Sobre el comentario, Cadavid emitió un comunicado. que publicó el mismo medio: “Reitero mi respeto por la vida de cualquier ser humano sin importar sus creencias ni filiación política y sigo sosteniendo que nada justifica atentar contra la vida, razón por la cual invito al respeto por la diferencia para no generar más polarización y violencia y me comprometo ante la opinión pública a ser tolerante con los comentarios que no comparto”.

La notificación

De acuerdo con el mismo diario, Felipe Cadavid aseguró que ya fue notificado de la investigación en la Procuraduría a través de redes sociales.

“Hay que esperar que la Procuraduría haga las investigaciones pertinentes (…) Me disculpo por lo ocurrido, pero eso jamás afecta la empresa ni mi comportamiento como funcionario. Todo fue desde mi perfil personal. Esto va más allá de un comentario y tiene tintes políticos que son muy evidentes porque todo surgió de contrarios que tengo en Rionegro y en el municipio”, escribió en su cuenta de Facebook.

