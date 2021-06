Según informó el portal web de Noticias Caracol, el pequeño solicitaba de manera urgente un medicamento para prevenir un riesgoso ataque epiléptico.

Una verdadera historia que de muestra que el amor por los hijos todo lo puede. Un hombre recorre en su bicicleta 30 kilómetros, con el fin de salvar a su pequeño.

¡No importa la distancia! Hombre recorre 300 km en bicicleta para salvar a su hijo

La valiente y arriesgada iniciativa tenía como fin salvar al menor de un presunto ataque epiléptico.

El padre del niño duró más de un día recorriendo la distancia para poder obtener el medicamento necesario, con el fin de prevenir el ataque.

Detalles del acto heroico

De acuerdo con el portal citado, el pequeño padece de problemas mentales, por ende, la urgencia de conseguirle el medicamento.

Karnataka man cycles 300 km to get life-saving medicines for son amid lockdown https://t.co/r3kdJa9X5m — Republic (@republic) June 2, 2021

En medio del confinamiento estricto que se vive en India, el hombre salió con su bicicleta de una ciudad a otra con la mente puesta en salvar a su pequeño hijo.

En la última década, el menor había recibido constante tratamiento médico en el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencia de Bangalore. Sin embargo y debido a las cuarentenas estrictas, el menor no había podido recibir el respectivo tratamiento.

El desespero de su padre

Según declaró el señor, “cuando necesitaba comprar medicamentos pedía a la gente que me ayudara llevándome en una moto o en un carro, pero esta vez nadie me ayudó”. Además, señaló que, “no tuve más remedio que ir hasta el hospital en Bengalore. Me tomó día y medio llegar allí”.

Noticias Caracol remarcó que si el medicamento fuese suspendido, el niño tendría severos ataques epilépticos. Finalmente, la familia del menor recibió 1000 rupias, unos 500.000 pesos colombianos.