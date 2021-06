“Moría del hambre o comía laxantes”: la cruda confesión de una presentadora de Caracol

“Moría del hambre o comía laxantes”. Una presentadora de Caracol se sinceró sobre los problemas alimenticios que tuvo.

Se trata de Laura Tobón, a quien ya hemos visto este año promocionando las nuevas versiones de La Voz en el canal colombiano.

Además, en unas semanas la veremos cada noche, pues al parecer, La Voz Kids se convertirá en el reemplazo del Desafío, que ya entró en su recta final.

Muchos aman la personalidad de la presentadora y siempre han destacado su sonrisa y positivismo.

Sin embargo, aunque varios consideran que su vida es perfecta, lo cierto es que no es así.

Durante esta semana se conmemoró el Día internacional de los trastornos de la conducta alimentaria, y hablando de esta fecha, Laura se sinceró sobre los problemas que tuvo con la comida por la presión social, más en su mundo, teniendo en cuenta que es presentadora y modelo.

“Las personas me fueron poniendo ese estereotipo de delgadez extrema en la que tenía que estar para hacer parte de un mundo un poquito tóxico, en aquella época”, dijo.

Y agregó que: “A veces yo solo pensaba en ser bonita. En las pasarelas me moría del hambre, me comía no sé cuántos laxantes o hacía mucho deporte y no estaba pensando en mi salud y cómo podría afectarme todo esto que le estaba haciendo a mi cuerpo”.

Laura estuvo acompañada de Ana Salgado, médica con maestría en nutrición clínica, quien aseguró que los trastornos alimenticios deben considerarse como una verdadera enfermedad. Esto teniendo en cuenta que muchas personas los toman a la ligera.

Además, Laura también les pidió a sus seguidores que sean cuidadosos a la hora de hacer comentarios sobre el físico de las personas, pues eso puede agudizar estos trastornos.