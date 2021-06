Nueva polémica por trinos de Margarita Rosa de Francisco

¿QUIÉN ESTÁ HABLANDO DE COMUNISMOOOOO? NO REPITAN MÁS ESA IDIOTEZ. ESTAMOS HABLANDO DE JUSTICIA SOCIAL, NADA MÁS. HAGAN TODA LA PLATA QUE SE LES DÉ LA GANA PERO NO A COSTA DE ROBARLE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA GENTE. No joda, qué terquedad. https://t.co/kwI0CwT7hQ