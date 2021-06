La información fue brindada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Esta nueva línea contará con expertos que puedan determinar el nivel de gravedad de maltrato: alta, moderada o leve. Nueva línea contra el maltrato animal del Instituto de Protección y Bienestar Animal.

Los diferentes tipos de maltrato animal podrán ser reportados a la línea 018000115161. Esta estará dedicada exclusivamente a casos de maltrato por parte de habitantes de Bogotá. Estas modalidades serían negligencia, crueldad, sobreexplotación y/o explotación comercial, sufrimiento, maltrato emocional y/o físico, abandono y abuso sexual.

En la llamada el operador le hará varias preguntas al peticionario y corroborará datos importantes. Estos podrán ser la dirección del animal, los horarios de permanenecia del presunto maltratador y evidencia del caso.

Recuerde que los casos de maltrato animal anteriormente mencionados pueden conlleva al sufrimiento de hambre, sed o desnutrición; dolor o malestar físico injustificado; desarrollo de enfermedades por negligencia o descuido; temor y estrés, e imposibilidad para manifestar el comportamiento natural provocando dolor, sufrimiento o muerte al animal.

Se espera que esta línea sirva para brindar una atención oportuna a los animales sin generar alertas a las personas que presuntamente estarían maltratándolos. Lamentablemente, hasta el momento, la mayoría de denuncias hechas de maltrato animal terminan sin efecto por diferentes razones. Dentro de estas que no se permite el ingreso al predio o no se encontró a alguien que atendiera la visita. También porque no se hallaron los animales referenciados o no se localizó el predio. Por último, porque lo evidenciado en la visita no corresponde a lo mencionado en la petición.

Recuerde que la línea de atención 123 será igual sirviendo. Como canal de comunicaciones para el maltrato animal en casos cometidos en flagrancia o que sean una emergencia.

Estas son las modalidades de maltrato animal que son explicadas por el IDPYBA:

Negligencia: omisión del cuidador de un animal para proveer sus necesidades básicas, sean físicas o mentales, desatendiendo las condiciones adecuadas para su bienestar.

omisión del cuidador de un animal para proveer sus necesidades básicas, sean físicas o mentales, desatendiendo las condiciones adecuadas para su bienestar. Crueldad: conducta derivada del maltrato en la que se consideran, además de las lesiones generadas, el sufrimiento físico, emocional o psicológico causados según su frecuencia, duración, intensidad y secuelas.

conducta derivada del maltrato en la que se consideran, además de las lesiones generadas, el sufrimiento físico, emocional o psicológico causados según su frecuencia, duración, intensidad y secuelas. Sobreexplotación y/o Explotación comercial: uso excesivo de los animales en una actividad lucrativa, deportiva, reproductiva y/o de entretenimiento, entre otras, sin brindar condiciones adecuadas de bienestar animal y conducentes al deterioro de la salud física y/o mental.

uso excesivo de los animales en una actividad lucrativa, deportiva, reproductiva y/o de entretenimiento, entre otras, sin brindar condiciones adecuadas de bienestar animal y conducentes al deterioro de la salud física y/o mental. Sufrimiento animal: presencia de un estado mental desagradable o aversivo por parte de un animal, independientemente de la situación que lo ocasione.

presencia de un estado mental desagradable o aversivo por parte de un animal, independientemente de la situación que lo ocasione. Maltrato físico y/o emocional: toda acción u omisión que, por parte de un ser humano a través del uso de la fuerza, genere lesiones físicas y/o emocionales, dolor innecesario y/o daños a la salud de un animal, independientemente de la intencionalidad y/o gravedad de las lesiones.

toda acción u omisión que, por parte de un ser humano a través del uso de la fuerza, genere lesiones físicas y/o emocionales, dolor innecesario y/o daños a la salud de un animal, independientemente de la intencionalidad y/o gravedad de las lesiones. Abandono: desentendimiento completo por parte del tenedor para proveer los cuidados básicos al animal y garantizar su bienestar. Incluye la delegación total de los cuidados a terceros sin el consentimiento de estos.

desentendimiento completo por parte del tenedor para proveer los cuidados básicos al animal y garantizar su bienestar. Incluye la delegación total de los cuidados a terceros sin el consentimiento de estos. Abuso sexual: cualquier acto sexual abusivo en el que un animal es utilizado por una persona como medio para obtener estimulación o gratificación sexual, y que puede incluir lesiones físicas.

