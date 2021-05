ALasMalasNo, una campaña de rechaza cualquier tipo de violencia contra la mujer

“Hace seis años empezó la historia”, confiesa Luisa*, una ingeniera de sistemas de 31 años que, como muchas mujeres en Colombia, fue víctima de maltrato psicológico por parte de quien fue su pareja.

Esta ingeniera comenzó una relación y un hogar junto a un hombre que parecía ser el amor de su vida. Sin embargo, con el paso de los años se presentaron diferentes situaciones que la llevó a pasar momentos difíciles.

“Luego de terminar la relación me di cuenta que era maltrato psicológico. Me trataba mal, me chantajeaba. Me fue infiel y hasta dijo que era mi culpa y tenía que aguantarlo. Era controlador y no tenía en cuenta mis decisiones y opiniones. No me dejaba compartir tiempo con mi familia”, afirmó.

Por su hijo de cuatro años, intentó sostener el hogar, pero las situaciones aumentaban y hasta llegaron los reproches económicos, debido a que estuvo sin trabajo más de un año: “Hubo manipulación económica. Me sacaba en cara ese tipo de cosas de la plata. En su momento lo permití, pero desde febrero comencé a trabajar nuevamente y ya no dejo que eso pase”.

Hace tres meses, Luisa* decidió dar punto final a esta relación que tantas secuelas le ha dejado. Se preocupa por su trabajo y su hijo. Quiere vivir una vida plena sin reproches.

“Quería contar mi historia para que otras mujeres no se sientan humilladas. No se quiere hablar de esos temas por vergüenza, pero poco a poco uno lo hace”, finalizó.

#ALasMalasNo es una campaña liderada por Famisanar que rechaza cualquier tipo de maltrato contra la mujer. Si eres víctima de alguna de estas situaciones puedes comunicarlo a la Línea Purpura, una línea telefónica en donde encontrarás apoyo de otras mujeres, psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales. Comunícate al 01 8000 112 137 en Bogotá, o al WhatsApp 300 755 18 46. A nivel nacional puedes comunicarte con la Línea de Orientación a las Mujeres #155. Recuerda que solo aplica para mayores de 18 años.

Daniela* es una comunicadora social y periodista de 40 años. Mamá de tres hijos (uno de 13 años y dos de 10). Tuvo un matrimonio en el que fue víctima de maltrato psicológico, económico y físico.

“Duré casada 16 años. Sufrí de maltrato psicológico y físico. El primero duró mucho tiempo, sobre todo por dinero, por eso también había comentarios ofensivos en los económico. Él bebía muchísimo y en dos ocasiones me golpeó producto de ese estado. Asistí a la comisaría de familia, pero ahí se quedó. No ha pasado nada aunque he pedido la ayuda necesaria. Es como si fuera algo normal y no es así”, expresó la comunicadora.

Su miedo por el reproche económico e intentar sacar adelante a sus tres hijos, la llevaba a pensar si continuar con esto. Se dio cuenta que sí podía, sobre todo cuando su expareja le decía comentarios ofensivos como: “Lo peor que le pudo haber pasado es ser usted misma”.

Hace dos años tomó la decisión de dejar esta relación. Consideró que era el momento y actualmente, por sus hijos, mantienen una relación cordial en la que cada uno sabe que ellos son el motor de sus vidas.

“Siempre quise ser una demostración de que sí se puede. Puedo responder por mis hijos porque tengo un respaldo laboral y económico gracias al proceso. Esto no es de estratos, puede pasarle a cualquiera y por eso no se debe temer hablar. Muchas mujeres viven estas situaciones”, comentó.

Luisa* y Daniela* (a quienes protegeremos su identidad real) decidieron contarnos su historia para que otras mujeres no tengan que pasar por esto, o en caso de vivirlo sepan que #ALasMalasNo.