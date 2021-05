Jarlinson Pantano dialogó con las personas que vandalizaron su negocio

Jarlinson Pantano dialogó con sujetos que presuntamente vandalizaron su negocio, así quedó en un video donde los hizo caer en razón.

El pedalista colombiano ya ha sido víctima de vandalismo en 2 oportunidades durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Specialized Pantano fue vandalizada

Por segunda vez, la tienda del escarabajo Jarlinson Pantano fue vandalizada por sujetos que la vandalizaron.

Esto ocurrió durante las protestas que se presentaron el día de ayer, 28 de mayo, que terminaron en actos vandálicos al caer la noche.

El negocio de Pantano, ubicado en el sur de Cali, en el barrio Ciudad Jardín, volvió a ser blando de delincuentes.

En un comunicado, la tienda escribió la triste situación que están viviendo: “Por segunda vez hemos sido vandalizados. Han roto vidrios y no les bastó con prender en llamas lo que veían, dañando estanterías y acabando con lo que ya veníamos arreglando de nuevo”.

Pantano dialogó con los capturados

Jarlinson Pantano hizo un En Vivo desde el sitio donde la Policía retuvo a las personas que presuntamente vandalizaron su local.

Allí, el pedalista les habló para contarles la situación que estaba pasando por cuenta de las manifestaciones violentas.

En el video difundido por el humorista El Mono Sánchez, toma un fragmento del En Vivo de cuando Jarlison le habla a los capturados.

Allí se escucha “gracias a Dios tengo lo que tengo, pero me da rabia verlos a ustedes así, unos culicagados que yo a la edad de ustedes tenía… juep***, yo me quería comer el mundo en bicicleta. ¿Ustedes aquí dañando las cosas? Aquí tengo 6 trabajadores, son 6 familias que dejan de comer. Llevo un mes sin trabajar y les tengo que seguir pagando porque no soy capaz de dejar a alguien sin trabajo. Pero ustedes se encargan de que la gente se vaya, eso no es justo”, dice el ciclista.

Desmienten supuesto “centro de tortura”

Como las autoridades capturaron a los implicados en el acto vandálico y los retuvieron en el almacén, se corrió el rumor de que esa tienda se había prestado para “centro de torturas”.

Respecto a esta versión, es completamente falsa. Todo fue verificado por el concejal Terry Hurtado quien se encontraba en el sitio.

Sobre esto, Jarlinson expresó que “Yo estoy aquí con ellos, con tres de los que cogieron, dos eran menores de edad, los dos ya se fueron y se fueron en buen estado. Aquí estoy dando la cara para que dejen de estar diciendo que mi tienda se volvió un centro de tortura”.

Según dicen los jóvenes, llegaron hasta allí para esconderse del presunto abuso de fuerza de las autoridades.

Incluso, dijeron que gracias al pedalista estaban vivos porque “los querían matar”,

Ahora, continúa el proceso legal para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Esta es la transmisión en vivo que publicó el ciclista colombiano en sus redes sociales.