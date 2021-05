Estas imágenes que han generado polémica en redes han sido explicadas. Habló joven víctima de denunciado abuso de policial en Caquetá.

Como Jhon Favier Garatejo, resultó identificado el joven sometido violentamente por un grupo de policías en Florencia, Caquetá.

En últimas horas se reveló cómo ocurrieron presuntamente los hechos en esta detención.

“Soy la persona que aparece en el video el cual dicen que estoy muerto y que estoy desaparecido, pero no estoy desaparecido, ni tampoco muerto, ni tampoco soy manifestante”, dijo el afectado en un video.

Habló joven víctima de denunciado abuso de policial en Caquetá

Según la víctima, todo ocurrió cuando se encontraba departiendo con unos amigos “y en ese momento se presentó una riña y llegaron los policías a hacer el procedimiento. Entonces llegaron y me agarraron a la fuerza, me esposaron y me dejaron caer”.

El coronel Óscar Andrés Lamprea, comandante de Policía en Caquetá, detalló que en medio del enfrentamiento uno de los involucrados al parecer tenía un arma blanca, por lo que sus hombres tuvieron “que usar la fuerza”.

Por tanto procedieron a reducirlo mediante asfixia para trasladarlo a una estación policial.

Según el oficial, así se hizo: luego del instante en el que termina el video, el hombre resultó detenido y le impusieron tres comparendos.

Esta grave y brutal abuso de la fuerza por parte de la @PoliciaColombia fue ayer en Florencia, Caqueta, no en Valle del Cauca. Si saben el estado de salud de la persona agredida por parte de esos uniformados, agradezco me digan. La Policía no se ha pronunciado… pic.twitter.com/eqXjYSIqLM — Juanito Rueda (@juanfotosadn) May 27, 2021

En las imágenes que circularon en redes sociales se evidenció la agresividad con la que los uniformados lo inmovilizaron, sin que él opusiera resistencia, y cuando ya estaba inconsciente lo soltaron sobre una vía destapada.

El hombre que sufrió este aparatoso procedimiento policial es el soldado profesional.

Desde la estación de Policía donde estaba detenido, el joven confirmó la versión entregada por el coronel Lamprea.

“No era el hecho que me cogieran así. Yo no me encontraba manifestando, ni soy un manifestante. Lo que pasó es que estábamos compartiendo con unos amigos y se presentó una riña. En ese momento llegaron y me agarraron a la fuerza, me esposaron y me dejaron caer”.

Y añadió que “al igual, los policías ya están siendo investigados para tomar acciones por lo que hicieron”, indicó.

El coronel Lamprea sostuvo que luego el joven fue conducido “al comando del departamento donde se le realizan dos medidas preventivas, se apertura la investigación disciplinaria y son apartados del cargo los funcionarios”.

