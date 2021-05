La reconocida periodista de Univisión entrevistó al senador y candidato a la presidencia en 2022 y en medio de álgido cruce de palabras el político le pidió respeto. “Por favor, respéteme”: la respuesta de Petro a Patricia Janiot que se hizo viral.

En medio de las manifestaciones del Paro Nacional las diferentes figuras políticas se han pronunciado al respecto, rechazando la violencia por parte de la Fuerza Pública, los asesinatos, los bloqueos de las vías de hecho, los actos de vandalismo, entre otras cosas.

El senador Gustavo Petro, ha hecho un llamado en sus redes sociales a que las manifestaciones sean pacíficas. De igual manera, realizó el llamado a un rechazo general en contra de la violencia policial, entre otros pronunciamientos.

El senador le concedió una entrevista a la periodista de Univisión, Patricia Janiot, por medio de la cual habló de la situación actual del país. En esta habría comentado que el Gobierno tiene una gran responsabilidad dentro del Paro Nacional.

Además, comentó y rechazó el impedimento del Gobierno a la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.

“Por favor, respéteme”: la respuesta de Petro a Patricia Janiot que se hizo viral

En un momento álgido de cruces de palabras, la periodista trató de “tibias” las declaraciones del senador. En este momento, el senador, después de haber respondido con serenidad se dejó ver fuera de casillas. “Por favor, respéteme”, dijo el senador en medio de las interrupciones de la periodista.

Esto se produjo cuando Janiot le preguntó a Gustavo Petro por qué no rechazaba los actos vandálicos que se producían en las calles.

“¿Por qué no rechaza las acciones de los violentos con la misma vehemencia que usted ataca a la fuerza pública?”, le dijo la periodista. Además, le dijo que “debería señalar la violencia en medio de la protesta, usted hace un llamado tibio, usted no condena, no hace un llamado a que se detenga el vandalismo”.

El senador, le respondió que él sí ha rechazado la violencia en el país y que además, ha hecho llamados a que las manifestaciones sean enormes y pacíficas. “Respéteme. Primero, no ataco a la fuerza pública, a una política salvaje del gobierno contra su propia sociedad, no confunda”, le respondió el senador.

En redes sociales los espectadores de la entrevista se pronunciaron. Algunos de los cibernautas aludieron la paciencia con la que manejó Petro la entrevista y hablaron también de la periodista.

