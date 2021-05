Vestido de policía representante a la Cámara defendió a la fuerza pública en el Congreso. Lo hizo en el marco de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

El representante a la Cámara, Juan Manuel Daza, lo hizo para rendirle un homenaje a los policías que han resultado muertos y heridos en el marco del paro nacional.

El representante ha sido uno de los principales defensores del accionar de la fuerza pública en el marco de las protestas por el paro nacional.

Daza, del Centro Democrático, decidió vestirse con una chaqueta de la Policía Nacional para demostrar su férrea defensa a la institución.

A través de su cuenta de Twitter, en donde publicó el video, dijo que lo hizo para rendir un homenaje de gratitud.

“Hoy he decidido ponerme esta chaqueta como un homenaje a los policías, como un homenaje de gratitud, en momentos en los que no he hecho más que escuchar ataques”, dijo el representante durante el inicio de su intervención.

Además, nombró a varios de los uniformados que han fallecido o han resultado heridos durante las manifestaciones.

“Esto no es una provocación, lo hago para recordar que los policías son humanos, son de carne y hueso, son colombianos y que también tienen derechos. Que son papás, mamás, muchas madres solteras; hijos, hermanos y que a ellos también los están esperando en la casa. A ellos también los están matando a piedra, a cuchillo, a tiros de fusil, quemándolos vivos“, afirmó el representante.

Dijo que quienes los están matando son “los vándalos y terroristas que aprovechando un inconformismo social, se infiltran en la protesta para generar caos, barbarie, cometer delitos y desestabilizar“.

Además, señaló directamente a los que considera los responsables. “No me vengan a negar que detrás de cada ataque no están el ELN, las disidencias de las Farc, el narcotraficantes del Cauca y del Valle del Cauca“.

Solicitó que las investigaciones se lleven a buen término pronto para que la verdad de los hechos se aclaren. Señaló la existencia de cuentas en redes sociales que han divulgado información falsa desde países como: Bangladesh, México, Rusia y Venezuela.

“#PlenariaCámara No dejemos que nos dividan más. No dejemos que vándalos y terroristas, cobijados en la “protesta” sigan perjudicando a miles de colombianos. No repliquemos la narrativa, plagada de mentiras y manipulaciones, según la cual en Colombia nos están matando“, escribió en su cuenta personal.

#PlenariaCámara No dejemos que nos dividan más. No dejemos que vándalos y terroristas, cobijados en la "protesta" sigan perjudicando a miles de colombianos. No repliquemos la narrativa, plagada de mentiras y manipulaciones, según la cual en Colombia nos están matando. pic.twitter.com/GLZ18oCTvR — Juan Manuel Daza (@juanmadaza) May 26, 2021

