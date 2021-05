(VIDEO) “¡Miren cómo me pega, miren!”: hombre graba agresiones de su ex

Hombre graba agresiones de su ex. La víctima subió un video a redes sociales evidenciando los maltratos que su expareja le ocasiona.

Incluso, deja claro que la agresora tiene una orden de alejamiento.

“Me rompió el vidrio del auto, me sigue pegando. Tenía una orden de alejamiento, no tiene que pasar por acá”, expresa el hombre al incio de la grabación. Simultáneamente, la mujer lo agrede e insulta.

“Yo no le he pegado, miren cómo me pega. ¡Miren cómo me pega, miren cómo me pega!”, reitera la víctima.