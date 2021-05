El peaje de Villa Rica, ubicado en la vía que conecta al norte del Cauca con el sur del Valle, fue incendiado este jueves. Incineraron peaje de Villa Rica, que conecta a Cauca con el Valle del Cauca.

En el lugar se reportan enfrentamientos desde las primeras horas de la tarde entre agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y manifestantes encapuchados.

En video se ve cómo las llamas consumen el lugar y los ciudadanos que se transportaban por la vía señalan que en la zona hay encapuchados que se están enfrentando con agentes del Esmad.

De igual forma enormes columnas de humo se levantaron sobre el lugar.

Hacia las 3:00 p.m. de este jueves, las autoridades no habían entregado un reporte oficial de lesionados en los hechos.

“En este momento hay revolución total en el peaje a Villa Rica. Explosiones, gente corriendo y peleando con el Esmad. Parece que son indígenas”, dijo uno de los testigos que grabó el hecho.

Y además agregó que “se nos dañó el paso. Me iba a meter por la vía Caloto, pero acabo de ver encapuchados y donde pase me van a tirar piedras o algo. No se puede pasar”.

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) afirmó que las comunidades tienen voluntad de diálogo con el Gobierno, pero ante estas acciones violentas continuarán concentrados.

“Frente a lo que está pasando en Villa Rica, no va a haber desbloqueo porque las comunidades están mostrando voluntad”.

En ese sentido, también enfatizó “que si se quiere el tema del debate y de la misma forma el Cric y la minga nacional están en la misma tónica de poder hacer el ejercicio de hacer el levantamiento”

Sin embargo informó que “frente a lo sucedido y a lo que está sucediendo, muy probablemente no habrá desbloqueo de la vía Panamericana”, concluyó el dirigente.

Manifestantes Incendiaron el peaje de Villa Rica, en el Cauca. pic.twitter.com/1iAaA9cbxu — TWlTTEROS Cali (@TwiterosCali) May 27, 2021

Incineraron peaje de Villa Rica, que conecta a Cauca con el Valle del Cauca.