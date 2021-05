La alcaldesa, por medio de un video en las redes sociales, dijo que pedía disculpas a los manifestantes por no entender antes de qué se trataba todo el descontento. Este es el Plan de Rescate Social que lanzó la Alcaldía de Bogotá, en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional.

“Entendí que, a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical tercamente atravesado en la mitad del tercer pico de la pandemia. Que no comprende que estamos al borde del colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. La que no estaba comprendiendo era yo”, declaró la mandataria de la ciudad.

Según la Alcaldía, este plan es resultado de la administración, que “escucha y atiende las necesidades de sus jóvenes, mujeres y familias en pobreza que exigen más y mejores oportunidades de estudio y trabajo”.

Además, la alcaldesa anunció la creación de programas para beneficiar a jóvenes, mujeres, niños y niñas en la ciudad. Cabe destacar que los jóvenes, hacen parte del grueso de la población que se encuentra desde el 28 de abril, día de inicio del Paro Nacional, manifestándose en las calles.

En este sentido, este martes, López anunció oficialmente el lanzamiento de el Plan Cambio y Rescate Social para jóvenes, mujeres y familias en pobreza.

El plan comienza por determinar que habrá más familias con el apoyo económico de una renta básica en al ciudad. Ahora las familias que se verán beneficiadas con el ingreso de renta básica serán 950.000. Cabe destacar que estos corresponden a hogares pobres y vulnerables. Con esto, serían 350.000 hogares en aumento a este beneficio.

Además, el Plan establece que “los niños y niñas de Bogotá son prioridad”. Por esto, se anunció que aumentarán el número de niños y niñas que se atenderán, llegando con esto a 100.000 beneficiarios.

En el marco de este programa también se destinará presupuesto para que hayan 30.000 cupos más para los jóvenes en la educación superior. El Plan determina que con estos serían ahora 134.000 jóvenes con educación.

Las oportunidades de tener vivienda propia o arrendar una aumentarían, según la Alcaldía. Esto por medio del otorgamiento de 6.000 nuevos subsidios a un total de 9.000 beneficiarios. Cabe destacar, que este subsidio tendrá de manera fundamental a las mujeres jefas de familia como principales beneficiarias.

El Plan de Rescate Social que lanzó la Alcaldía de Bogotá

Además, el Plan promete que el Distrito le dará trabajo a jóvenes y mujeres más vulnerables. “Contrataremos jóvenes y mujeres, además se les entregarán transferencias monetarias condicionadas a que se formen”, declara el programa. La administración distrital declaró que por medio de esto se crearán 20.000 empleos de emergencia.

La alcaldesa también declaró que este Plan también busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas, según manifestó, “vamos a ayudarlos en su formalización y para que accedan a recursos, incentivos o créditos”.

En el mismo sentido, la Alcaldía habría dicho que en este programa se generarán ingresos para mujeres. Serían 24.000 mujeres las beneficiadas. Se espera que se apoyen emprendimientos populares y mujeres con micronegocios.

Además, el Plan espera que por medio del programa Empleo Joven se de trabajo a 50.000 nuevos jóvenes. Tendrá un contrato laboral de mínimo un año, para jóvenes menores de 28 años.

Por último, al administración anunció una inversión de más de 530.000 millones de pesos para obras locales. Entre estas, obras de parques, vías y de la nueva sede de la Universidad Distrital.