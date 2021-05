La Alcaldía de Cali anunció este viernes 20 millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de estos criminales. Millonaria recompensa para ‘cacería’ de violadores de patrullera en CAI.

Las autoridades están tras la información que conduzca a los responsables del presunto abuso sexual a una patrullera de la Policía Metropolitana.

Por tanto el subsecretario de la Política de Seguridad, Guillermo Londoño, confirmó la millonaria cifra y rechazó la agresión sufrida por la uniformada.

Sobre el lamentable caso, el funcionario contó que se activó la ruta de atención y apoyo a la mujer víctima de abuso sexual.

“Ninguna agresión contra ninguna mujer puede ser tolerada por la sociedad caleña”, dijo Londoño.

Y agregó que “por eso hemos tomado la decisión de ofrecer esta recompensa por información que nos permita llegar a estos delincuentes que atacaron a una de nuestras uniformadas”.

Desde la @AlcaldiaDeCali ofrecemos hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del repudiable hecho de abuso contra una patrullera de nuestra @PoliciaCali. @JorgeIvanOspina @SeguridadCali pic.twitter.com/891PAYTJdR — Guille Londoño R (@GuilleLondono) May 21, 2021

El abuso sexual ocurrió el pasado 29 de abril, en medio de las protestas del paro nacional, en un CAI del sector Puerto Rellena, oriente de Cali.

La víctima detalló que, un grupo de desconocidos, que atacaron el CAI con objetos contundentes, lograron entrar a este espacio policial y la violentaron.

En medio del caos sus compañeros intentaron defenderla pero resultaron agredidos.

“Me sostenía de todo lado. Me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Me tumbaron al piso al lado derecho del CAI y, sin piedad, me empezaron a golpear e insultar”, contó la uniformada.

Además añadió que “uno de ellos se me sube encima y me despoja de mi uniforme, me empezó a tocar todo mi cuerpo y empezó a golpearme. Me empezó a besar y tocarme mis partes íntimas”.

Finalmente recordó que “yo seguí en pie, suplicaba por mi vida y les decía que no me hicieran nada, que se llevaran todo y que, por favor, ya no más”.

En síntesis, la patrullera que logró escapar del lugar gracias a la ayuda del conductor de un vehículo que la sacó del lugar.

Adicional a la recompensa confirmada por la Alcaldía de Cali, la Policía Metropolitana aseguró que la Fiscalía ya tiene conocimiento del caso.

Por ello se instauró una denuncia ante el ente de control y se encuentran investigando los hechos.

Cabe destacar que son 23.000 mujeres en esta institución.

También, han denunciado que 55 mujeres uniformadas han sido violentadas en medio de las manifestaciones.

