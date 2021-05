El Canal 2 de Cali ha estado reportando desde el punto de Ciudad Jardín en la ciudad de Cali, desde la mañana de este viernes. Tensión en el sector de Ciudad Jardín en Cali por manifestaciones

Este viernes se reportan alteraciones de orden público en este punto de la ciudad. Las personas que se manifiestan allí en apoyo al Paro Nacional, han denunciado que personas en esta zona los han estigmatizado. Muchos denuncian que los han tratado de vándalos y criminales.

También hallaron en el sector una camioneta blanca que encima de la placa tenía un sticker con otros números de placa.

21M- ¡ATENCIÓN! Alberto Tejada del Canal Dos Cali acaba de registrar el momento en el que encuentran un vehículo con placas falsas en Ciudad Jardín en Cali. pic.twitter.com/X5l94CzfWh — Javier De La Cuadra (@JavierDlacuadra) May 21, 2021

Tensión en el sector de Ciudad Jardín en Cali por manifestaciones

Los jóvenes que han estado allí han generado un punto de resistencia en el sector, por medio del cual apoyan las movilizaciones del Paro Nacional.

Los jóvenes han denunciado que se han presentado tensiones con personas civiles en ese sector de Cali. Mostraron videos y evidencia de que ciudadanos residentes del área llegan allí a hostigarlos.

Ellos comentaron a Canal 2 que no tienen malas intenciones y que no han amenazado ni amedrentado a nadie del sector. Dijeron que lo que quieren es generar una protesta y resistencia pacífica.

Hicieron claridad sobre un artefacto que encontraron ayer dentro de las cosas que acumulaban allí en medio de la manifestación. “Una manguera que encontraron ayer con puntillas es porque nosotros también necesitamos ponerla en los límites para asegurar que una camioneta no pase derecho y nos atropelle”, dijo un joven. Aclaró, además, que esto no lo han utilizado para agredir a nadie, únicamente con el propósito de protegerse.

También se escucharon testimonios de padres que han estado acompañando a los manifestantes, en su mayoría jóvenes. “Ya no solamente son los jóvenes si no los padres. Porque yo renuncié para proteger a mis hijos y venir aquí a cuidarlos, porque no sé yo qué haría si algo le pasara a mis hijos.”, declaró un padre en la zona

En el lugar de los hechos, los jóvenes aprovecharon para denunciar también la captura irregular de cuatro compañeros. Los jóvenes que se encontraban allí, al parecer esperaban por un taxi, sin embargo la Policía llegó y los capturó por no querer mostrar su cédula.

Los agentes de policía les dijeron a los jóvenes que los llevarían a la estación La María. Sin embargo, en vez de llevarlos allí los llevaron a la URI. También cuenta que los jóvenes estarían siendo judicializados injustamente, acusados de cargos por terrorismo y por obstrucción en las vías.