Según informó el portal web de Noticias Caracol, el sujeto era drogadicto y habría prometido cambiar su conducta agresiva con la mujer.

El rostro de la mujer se vio desfigurado, debido a las fuertes golpizas a las que era sometida por su ex-pareja.

La historia de una mujer que fue brutalmente golpeada por su ex-pareja

El nombre de la víctima es Natalie Noe, de 33 años de edad. Ella, declaró y relató lo que le sucedió, sus capítulos de violencia intrafamiliar a la cual fue sometida por mucho tiempo a manos de su ex-pareja.

Noe, aspira que su dramática historia sirva para generar conciencia para aquellas mujeres que están sometidas a abusos por parte de sus parejas.

Esta es su historia

Natalia cuenta que es adicta a las drogas y que, finalmente, decidió denunciar al sujeto ante las autoridades de Estados Unidos. El hombre fue capturado y encarcelado, pero por poco tiempo. Tras salir de la cárcel, el sujeto murió de un sobredosis, así lo informó el portal citado.

El romance entre los dos habría iniciado en 2012 y luego de dos años, decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, la adicción a las drogas por parte del hombre fueron un detonante para que la relación terminara.

Un romance que no debió volver

Pasaron 5 años hasta que se reencontraron. Según cuenta Noticias Caracol, el sujeto le indicó y prometió a ella que iba a dejar las drogas y Natalie lo perdonó, con el fin de regresar.

Tiempo después y pese a la promesa, el hombre la atacó sin importar que la mujer se estaba recuperando de una cirugía.

Natali relató lo sucedido para el diario Daily Mail, ” se abalanzó sobre mí. Agarró mi nueva nariz entre el pulgar y el dedo, la giró. El dolor era insoportable. A pesar de que mi nariz estaba magullada e hinchada, estaba tan ciega por el amor que me culpé por provocarlo. Era como estar con dos hombres diferentes. Él también podría ser amable y cariñoso”.

La violencia siguió

Los episodios siguieron pasado y esta vez fue después de una cena familiar. Allí, Natalie les reveló a sus padres que al hombre lo habían arrestado por golpearla.

“Me agarró del pelo y me arrastró por el pasillo común hasta el parqueadero. Me arrojó al suelo antes de subirse al coche. Me sujetó del brazo y tiró del mismo con tanta fuerza que sentí que mi implante se salía. Luego me golpeó en la nariz para dejarme inconsciente“, indicó la víctima.

Un desenlace inesperado

El hombre fue capturado y encarcelado por tan solo 94 días. Tras lograr su libertado, se informó que él habría fallecido producto de una sobredosis.

“A pesar de todo lo que me había hecho, estaba inmensamente triste porque no pudo vencer a sus demonios y así fue como terminó para él”, dijo Natalie.