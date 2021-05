Impiden que invasores se apropien de terrenos en corregimiento de Cali, esto después de varias denuncias por parte de la comunidad.

Todo ocurrió en medio de la convulsionada agenda local que se debe atender por cuenta del Paro Nacional.

Invasores se toman terrenos en Cali

Después de varias denuncias a lo largo de la semana por parte de la comunidad, las autoridades atendieron el llamado.

Incluso, concejales de la ciudad como Juan Martín Bravo, Diana Rojas, Richard Rivera y Fernando Tamayo, fueron hasta el lugar.

Después de hacer presencia en el corregimiento de Golondrinas, se pudo confirmar que las denuncias eran ciertas.

Personas inescrupulosas se estaban apropiando de terrenos para invadirlos ilegalmente todo en medio de una agenda apretada por parte de la administración distrital.

Estos son algunos de los videos que publicaron haciendo la denuncia sobre la apropiación ilegal de los terrenos en Cali.

Subí a Golondrinas para ver de primera mano lo que tanto me han denunciado en redes. ¡Esto está terrible! Hay daño ambiental acelerado y una afectación de la seguridad en la comunidad. El sector está en medio de cambuches y gente armada. @JorgeIvanOspina urgente, ¡Intervenga ya! pic.twitter.com/P0krU1qheR — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) May 20, 2021

Mientras las autoridades están pendientes del paro nacional en Cali, invasores profesionales aprovechan para fomentar la ocupación ilegal de terrenos en el corregimiento de Golondrinas y Cristo Rey. pic.twitter.com/SMDKUzin0q — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) May 20, 2021

Concejales del partido conservador de #Cali alertan sobre preocupantes intentos de #invasión en el sector de #Golondrinas y hacen un llamado a la @PoliciaCali y Secretaría de @SeguridadCali para que tomen acciones urgentes frente a la situación 🚨🌄@juanmartinbc pic.twitter.com/LfggdksTyR — CALI 24 HORAS (@Cali24Horas) May 20, 2021

Los invasores eran personas hostiles

Pedro Vega, líder de la comunidad de Golondrinas, dio su testimonio para el medio local Cali24Horas donde informa la situación.

“Andan en manadas de 15 y 20 personas, nos intimidan con sus machetes cuando caminamos por las calles del corregimiento. Día y noche talan los árboles, queman los prados, montan cambuches ilegales, se nos meten a las casas a robar, nos cobran vacuna para dejarnos pasar a Cali, están parando los vehículos del gas y la leche, entre otros. Nos han disparado y cuando la comunidad los confronta, ponen a los niños como escudo. Están cercando lotes con cintas y se conectan de forma irregular a los postes de energía, lo que ha causado cortes del fluido eléctrico”.

Por lo anterior, las autoridades debieron intervenir para que estas personas no se tomaran los cerros tutelares de la ciudad.

Se inició proceso legal de desalojo

La Secretaría de Seguridad y Justicia, uniformados de la Policía Nacional y miembros de la CVC acudieron al sitio para iniciar el proceso legal de desalojo.

Se evidenció el daño ambiental que se estaba haciendo cortando árboles y quemando las plantas del lugar para asentarse.

En este procedimiento se dio captura a 9 personas que fueron conducidas a estaciones de Policía para iniciar su judicialización.

Ahora será el dueño del predio quien deberá presentar la denuncia por apropiación ilegal de su terreno.

El secretario Carlos Rojas se pronunció

“Llevamos cinco días con muchos mensajes en las redes sociales donde informan de intentos de invasiones en varias zonas de la ciudad, en el área rural. El llamado que estamos haciendo es para que esa alianza comunidad/Estado proteja estos bienes ambientales”, dijo el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas.

Añadió que “las invasiones no son el camino para resolver situaciones de vivienda en la ciudad. Estamos hablando de unas áreas que tienen riesgos para cualquier tipo de estructura de edificación. Son sitios que no están urbanizados: no tienen acceso a agua potable, ni servicios de energía, ni alcantarillado, ni manejo de residuos sólidos”.

Estos son los videos que muestran el procedimiento adelantado por las autoridades en la zona.