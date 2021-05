Presidente de Fedegan estaría recibiendo comisiones por negocios durante su gestión. Una carta que conoció la W Radio reveló que José Félix Lafaurie estaría recibiendo 5% de comisión por los negocios que resultaran durante su gestión.

“Una propuesta presentada por el doctor Rafael Torrijos (presidente del Comité de Ganaderos de Caquetá), en la cual se le reconocen unos estipendios calculados en el 5% al presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, por los negocios que se generen producto de su gestión y que no tengan que ver con la administración del Fondo Nacional del Ganado“, dice el documento que la Junta Directiva habría aprobado en el 2019.

La carta fue firmada por Andrés Hoyos, representante suplente de la Junta Directiva de Fedegán. Sin embargo, manifestó no estar de acuerdo, pero que actuó conforme a su posición, ya que no tiene derecho al voto.

Lo que dijo el presidente de Fedegán

Ante la indagación sobre el documento Lafaurie dijo que no había ningún impedimento y que el único que se oponía a la decisión era Hoyos.

“Cuando el señor Hoyos mandó la respuesta, de 22 miembros solo él estuvo en contra. Fue prácticamente aprobado unánimemente, 21 contra uno; algo había entre el señor Hoyos conmigo, entre otras cosas por algo que yo nada puedo hacer, que es el problema de Norte de Santander de contrabando“, le dijo a la emisora.

Además, dijo que no había nada de irregular, porque no le han aumentado el sueldo. “Le garantizo y se lo apuesto, que yo debo ser el presidente que menos gana de todos los presidentes de los gremios importantes de Colombia. A mí lo que me interesan son los resultados. En estos años he multiplicado el patrimonio de Fedegán por lo menos 40 o 50 veces. Lo que he sido es ser un empresario“, reveló.

“Sí, me parece mucho más cómodo recibir un sueldo alto (…) por qué no pregunta cuánto gana el de la ANDI o el de Fenalco, y pregunta cuánto gano yo. A mí no me importa el sueldo, quienes tenemos la vocación empresarial estamos en otra cosa en la vida“, indicó el presiente.

La emisora dijo que consultó a 10 agremiaciones y ninguno de recibe comisiones.

