Este caso ha generado muchas preguntas en este departamento. Hombre habría muerto tras consumir potenciador sexual en motel en Atlántico.

Un adulto mayor falleció en el municipio de Sabanalarga, ubicado en el departamento del Atlántico.

De acuerdo al informe al parecer falleció tras consumir de manera excesiva un potenciador sexual.

Según con las primeras informaciones, el hombre, de 63 años de edad, se encontraba en un motel junto a una mujer, con quien pretendía mantener un encuentro sexual.

Hombre habría muerto tras consumir potenciador sexual en motel en Atlántico

Durante el acto, el fallecido habría tomado un potenciador sexual.

En ese sentido, varios los testigos afirmaron que la sustancia se la habría sido suministrado su acompañante de nacionalidad venezolana.

Sin embargo, el excesivo consumo de esta sustancia le habría ocasionado un paro cardiorrespiratorio.

Por este hecho, fue necesaria la presencia de miembros de la Policía Nacional en el motel, pues los habitantes del sector intentaron linchar a la mujer.

Por tanto que aseguraban que ella era la directa responsable de la muerte del adulto mayor, la cual está siendo investigada.

¿Qué ha dicho el Invima sobre el tema?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos aseguró en años anteriores que estos productos pueden poner en riesgo la vida de los colombianos.

Por eso, pide que compren en sitios autorizados y verifiquen que tengan el registro del Invima.

La entidad emitió la alerta después de estudiar varios productos publicitados que se consiguen por internet y medios de comunicación.

En total son 81 potenciadores sexuales que son ofrecidos al público y que no cuentan con el registro Invima. Algunos de estos son:

Blue Diamond, Forsamax, Power Khan, Rhino X, Rhino 7 Blue 9000, Rhino Big Horn 3000, XForMan Plus, Sex Drive, Effective Viagra, Australia Kangaroo Essence, Power Tiger-X.

Además de marcas como Triple Power Zen Plus 2000, Xtra Zone 2200, Xtra Zone 2400, Xtra Zone 2600, Xtra Zone 2600, Diamond 3500, MiracleZen Plus 1500, OrgaZen 3000, OrgaZen 3500, 1 Forta for Men, Euteplant Complex, Half Quite.

Hombre habría muerto tras consumir potenciador sexual en motel en Atlántico.