Las autoridades estiman que ya son más de 150 familias damnificadas en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, en Antioquia. Drama de antioqueños afectados por inundaciones que causó la temporada de lluvias.

Debido al inclemente invierno que azota al departamento, varios municipios han sufrido por el desbordamiento de caudales.

Es el caso de Venecia y La Pintada, donde ya son cientos de personas afectadas.

Drama de antioqueños afectados por inundaciones

En el caso de Bolombolo, en este corregimiento se vivió una emergencia por el desbordamiento del río Cauca.

“No nos dimos cuenta sino cuando sentimos ese zumbido empujando la puerta y entró ese chorro tan grande que nos llegó a la cintura”, dijo a Noticias Caracol Antonio Rojas, afectado.

Estas familias perdieron todos sus enseres debido a las graves inundaciones que causaron las lluvias.

“Se me perdieron los colchones, las sillas del comedor, lo de la cocina. Es algo sin explicación porque siempre nos ha dado tiempo de sacar las cositas y esta vez no, no nos dio tiempo de absolutamente de nada”, dijo Natalia Restrepo, otra afectada.

Tras la emergencia, el alcalde de Venecia pidió ayuda de los gobiernos departamental y nacional para superar esta emergencia. También aseguró que las familias que viven a un lado del río necesitan una reubicación.