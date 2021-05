La víctima envió un mensaje de unión y paz en estos momentos difíciles en el marco del Paro Nacional. Se recupera y habla joven atropellado por tanqueta del ESMAD en Popayán.

Los hechos que dejaron herido a Juan Diego Ortega, ocurrieron el pasado 14 de mayo. El joven declaró que hacía parte de la primera línea en las manifestaciones del Paro Nacional en Popayán. Contó que por intentar que otro joven no lo atropellaran el reaccionó empujándolo, pero terminó siendo atropellado él.

Comentó también que la tanqueta tenía una especie de chuzos debajo, esto impactó y afectó su ojo derecho.

Los hechos se habrían dado en frente de la URI de Popayán. En redes sociales, circula el momento en el que el el joven es impactado. Al parecer el video sería de una cámara GoPro que llevaba el joven al momento de los hechos.

Este video es de la go pro de Juan Diego. La tanqueta contra su humanidad en Popayán. @JMVivancoHRW pic.twitter.com/bWV9fLnIYy — Omar Vásquez 🌈 (@Soyomarvasquez) May 15, 2021

El joven se lamentó en una primera declaración en la que comentó que “le había tocado ahora a él” ser víctima de la violencia represiva del Estado. Habló de que su estado de salud era delicado, pues tenía que someterse a una cirugía estética. Esta tendría el propósito de restablecer su párpado, pues su vista estaba comprometida por ello.

Juan Diego también declaró, entre lágrimas, que varios traumas contienen el dictamen médico. Además, agradeció a quienes han estado pendientes de su situación médica.

@HRI_ONG a esta hora en Popayán,Colombia. Declaraciones de Juan Diego joven atropellado por tanqueta del Esmad. pic.twitter.com/0KDuNvZ7nw — Concejal Andrés FelipeVelasco (@Velascomfelipe) May 15, 2021

En recientes declaraciones, el joven volvió a grabar un video que se compartió en redes sociales. En este dio a conocer que se sentía agradecido. Le dio gracias a todas las personas que han gestionado la donación de fondos para su recuperación.

También comentó que agradece a la Colombia Humana, a la Plataforma Juvenil, agradeció a su universidad, sus compañeros y sus profesores. “Hacen que esto valga la pena, no tengo palabras para expresar lo feliz que me siento, a pesar de todo me da mucha alegría ver cómo sí podemos unirnos”, dijo el joven en el video.

Mire el video completo aquí:

Un mensaje de parte de Juan Diego, por favor escúchenlo. Muchas gracias por su apoyo. Es ahora cuando más debemos cuidarnos entre nosotros. pic.twitter.com/Kp0z1lib0L — Katherine T (@katherato) May 17, 2021

Varias personas en las redes sociales han estado compartiendo palabras de apoyo para Juan Diego, quien envió un mensaje de unión y paz en su video.

Cabe destacar que el contexto en el que envía el mensaje es en medio de las manifestaciones del Paro Nacional. Que han generado situaciones álgidas de orden público en varias ciudades del país.