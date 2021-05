El hecho ocurrió en un parque público del barrio San Cipriano, al norte de Bogotá. Policías sacaron a joven de un parque por tener “una actitud sospechosa” cuando hacía ejercicio.

El joven relató los hechos a El Espectador y mostró pruebas de lo ocurrido.

David Sánchez aseguró que los uniformados le indicaron que tenía una “actitud sospechosa”. Además, señala de que no hicieron nada cuando un hombre lo agredió y lo amenazó en el lugar. Hay videos del hecho, que ocurrió el pasado 6 de mayo.

Sánchez asegura que llegó al parque hacia las 3:00 p.m con la idea de hacer ejercicio. En el lugar se encuentra el CAI de Mazurén, que tenía un letrero que decía ‘Cuidemos el CAI que es de la comunidad’, lo cual llamó la atención del joven, por lo que se detuvo unos segundos para leer el mensaje.

Después de esto el joven notó que dos uniformados estaban hablando con un señor que tenía una camisa blanca y que lo estaban mirando mucho, sin embargo no prestó mucha atención a esto y siguió con su actividad deportiva.

Policías sacaron a joven de un parque por tener “una actitud sospechosa” cuando hacía ejercicio

Sin embargo, momentos después los uniformados se acercaron y le pidieron una requisa, a lo que él accedió sin problemas. Comenzó a grabar en el momento en que comenzaron a exigirle que les dijera dónde vivía, a lo que el joven se negó.

En ese momento fue en el que los policías le pidieron a Sánchez retirarse del lugar, pues le argumentaron que tenía una actitud sospechosa. “Entonces yo pregunté que por qué mirar un CAI o a un Policía era un acto sospechoso. Él simplemente volvió a decir que me tenía que ir, que eso era raro. Después me dirigí al otro agente, porque el que me hablaba siempre tuvo una actitud muy hostil conmigo. El otro Policía me dijo: ‘a ustedes toca maltratarlos para que digan dónde viven’. A mí me pareció el colmo que permita que los demás maltraten a la gente para hacerlo, porque yo no tengo porque decirles eso”, aseguró el joven a El Espectador.

Pero luego pasó la peor agresión. En medio de lo que estaba pasando se acercó el señor que tenía camisa blanca y comenzó a insultar al joven, incluso lo amenazó de muerte y le pegó una patada. La Policía no hizo nada para defenderlo.

Yo le pregunté que qué era lo que había hecho y me dijo que “la gente de bien” no hacía lo que nosotros (los jóvenes) hacemos. Me amenazó de muerte, me dijo que ojalá hubiese dinero para matarnos y demás. Posteriormente yo me dirijo a los agentes y este sujeto vuelve a acercarse y me golpea”, cuenta Sánchez al citado medio.

Pese a los reclamos del joven por haber dejado ir al hombre que lo agredió, los policías volvieron a pedirle que se retirara del parque, cosa que al final hizo.

Al final del artículo de El Espetador se puede ver el video de lo ocurrido. Puede verlo haciendo click, aquí.