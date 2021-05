Se trata de Dayro Andrés Hidalgo, un líder social de la Comuna 13 de Medellín. Las tristes palabras de joven tildado de ‘vándalo’ en imágenes de la Policía.

El joven fue entrevistado en el programa Sigue La W, donde contó que es artista y educador de música del género rap.

Tremenda fue las sorpresa que se llevó Dayro Andrés Hidalgo cuando amigos comenzaron a enviarle la fotografía del cartel por Whatsapp en la que era buscado por la Policía como uno de los ‘vándalos’ de las protestas.

“Se tornó preocupante al ver mi fotografía en una de las marchas”, dijo el joven, añadiendo que siente mucha tristeza, dolor y miedo.

“En mi vida he sido una persona violenta ni agresiva, nunca he promovido el odio. Mi filosofía ha sido el amor, la unidad, la comunicación asertiva. Me frustra mucho. Han sido días complejos”, indicó al citado medio.

El joven también relató que lleva 15 años haciendo trabajo artístico en la Comunidad 13 de la mano de organizaciones que promueven la transformación a través del arte. De hecho ha llegado a representar al país en diversas competencias en varias ciudades de México.

Además, “mi misión durante esta jornada de protestas es de ser el bulloso, el alborotado, el que invita a que cantemos y gritemos (…) Si las cosas se complicaban, tomaba decisiones, evitando algún tipo de altercado durante la marcha”, comentó Hidalgo.

Además contó que, en vista de la situación, decidió presentarse a una comparecencia voluntaria en la Fiscalía.

“Le dijimos a la Fiscalía que necesitamos ayuda, que tengo miedo, preguntándoles qué necesito hacer”, aseguró.

“Hemos venido planeando diferentes actividades muy bonitas, pero tengo miedo. Si salgo me van a capturar o me va a pasar algo. He evitado hacer publicaciones. Me siento atrapado en un ejercicio de sin saber qué hacer. Si hago algo, no sé si voy a ser señalado”, indicó el joven, quien siente mucho temos de salir de su casa.

Dayro contó que en el acto por el cual le tomaron la foto “era simbólico agacharnos, gritar resistencia por dos segundos y correr. Llama mucho la atención porque somos casi 200 personas. Se siente muy poderoso”.