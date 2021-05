¿La inseguridad y las bandas se apoderaron del centro de Medellín?

El corazón de Medellín está agonizando, no solo por la pandemia que ha afectado a los ciudadanos y al comercio, sino por la delincuencia que estaría creciendo a una velocidad muy parecida a la del coronavirus.

En las últimas semanas son innumerables los videos de los ciudadanos en las redes sociales en los que se evidencia la forma como estarían operando los delincuentes.

Ahora, se trata de grupos de ocho o diez integrantes que siguen a la víctima y en un momento inesperado le caen todos al mismo tiempo para inmovilizarla y poder despojarla de todas sus pertenencias. En muchos casos, cuando se presenta resistencia, hacen uso de armas blancas para puñalearlas.

La delincuencia desbordada

Luis Guillermo Pardo, presidente de la ONG C3 – Centro de Consultoría del Conflicto- y exasesor de paz de Medellín y Antioquia, le ha hecho seguimiento a este fenómeno y considera que la situación de Medellín se debe principalmente a la indiferencia de las autoridades.

“Es la desidia de las autoridades tanto civiles como de la fuerza pública para asumir lo que está pasando en Medellín. Son graves problemas de seguridad, no solo en la permanencia del control territorial de los combos en las comunas, sino lo que está pasando en la comuna 10 y en la comuna 11 con una nueva modalidad de atraco callejero, que ya no es entre dos personas, sino que es en combos de ocho o diez personas que atacan a la víctima”, dijo Pardo.

El experto reveló que las bandas están operando ahora con armas cortopunzantes para intimidar y agredir a sus víctimas. “Le hemos hecho seguimiento a 40 convivir, con aproximadamente 30 miembros cada una, que se reparten por microterritorios el centro de la ciudad. Ese control vive de las rentas ilegales basadas del cobro de vacunas, del microtráfico, del fleteo y está incursionando en prostitución y trata de blancas con mujeres venezolanas, explotación infantil y el reclutamiento de malandros que también lo eran en Venezuela”, reveló.

Además, Pardo señaló los sectores más afectados por la inseguridad. “El primero es Raudal, en cercanías de la Universidad de Antioquia, una zona muy compleja porque está conurbada con la comuna 4, en donde se genera un corredor de ilegalidad. Otro, es la zona de los bajos del Metro, eso sigue siendo incontrolable entre el parque Berrío y la estación Prado, ese foco es un horror. También el sector de Cúcuta desde la República hasta La Paz y en Prado antiguo está desbordado. Los parques Berrío, Bolívar y Plaza Botero también”.

A los expertos lo que más les llama la atención es que el centro es donde están concentrados todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; y es donde la delincuencia está descontrolada.

Por su parte, Fernando Quijano, presidente de Corpades, considera que la situación también es preocupante con un aumento del homicidio frente a la cifras del año pasado, que se registraron 133 hasta esta fecha y este año van en 146 casos.

“En la comuna 10 hace presencia un número importante de convivir, que prácticamente tienen controlado el centro, lo que demuestra que es la comuna más peligrosa de Medellín. Allí se dan todos los delitos. Es una muestra de que a pesar de tener tanta presencia policial, de tener tantas cámaras de seguridad, termina siendo la más peligrosa”, afirmó Quijano.

La pregunta de siempre es: ¿Por qué el centro está en manos de la delincuencia?, pero no hay respuesta. Según Quijano esta es una problemática heredada y que aún la estrategia de seguridad de la ciudad no se ha enfocado en el manejo de la comuna 10.

“Otra pregunta es: ¿Cómo hacen para transitar 40 grupos de convivir en la comuna 10 y la inteligencia policial no los ve, ni las cámaras los detectan? Pero, si hay marchantes, a esos sí les dedican tiempo, cámaras, inteligencia, acción del Esmad y de la Policía todo el tiempo. Pero, en este otro campo la deficiencia es total y para eso no hay recursos o no se le presta atención suficientemente”, puntualizó el experto en conflicto urbano.

Lo que dice la administración

Leonardo Buitrago, subsecretario de Seguridad de Medellín, destacó la rápida acción de la Policía en los casos que se han conocido y las capturas de los delincuentes. Además, se refirió a nuevas acciones que se realizarán en el centro.

“En La Candelaria tenemos un sistema de video vigilancia de 500 cámaras, que con nuestros analistas y con los binomios que se han conformado, van a permitir dar resultados estructurales contra los grupos delincuenciales del centro de Medellín”, dijo.

Además, la Secretaría de Seguridad reveló que en lo corrido del año se han capturado en Medellín a 473 personas por el delito de hurto a personas, se logró la recuperación de 738 celulares y 17 bicicletas, dos de los elementos más hurtados en la ciudad.

Las cifras

3034 denuncias por robo se han reportado hasta el 6 de mayo, según la Fiscalía Seccional Medellín.

3712 atracos se han reportado entre el 1 de enero hasta el 7 de mayo, según la Secretaría de Seguridad de Medellín.

2237 de los hurtos en la ciudad se han registrado en el centro de la ciudad, comuna 10, La Candelaria, según la Secretaría de Seguridad de Medellín.

879 hurtos se reportaron en El Poblado, ocupando el segundo lugar de las comunas con más robos en la ciudad.

6,8% es la reducción general de todas las modalidades de hurto.

