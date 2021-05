Gustavo Bolívar piensa en dejar el Senado y volver a su carrera. Uno de los fieles escuderos de Gustavo Petro analiza la posibilidad de no lanzarse en las próximas elecciones legislativas.

En entrevista con el portal Pulzo, el actual senador habría revelado que tiene tentadoras propuestas de los canales de televisión del país.

Volver a escribir novelas

Bolívar contó que los efectos de la pandemia se han reflejado en el hotel que tenía, el cual estaría quebrado.

Además, aseguró que tiene dos novelas escritas y que su trabajo en el Senado no se puede combinar con su trabajo como libretista.

“Yo tengo unas dificultades económicas que se me han creado con la pandemia y con el ingreso del Congreso las estoy resolviendo. El hotel se me quebró con la pandemia completamente, arrastro unas pérdidas de muchos miles. Yo creo que voy a tener que retornar nuevamente a mi profesión”, le dijo Bolívar al periodista.

Lista cerrada

Sin embargo, aclaró que puso una condición. “Si la lista es cerrada, quiero que sea cerrada, porque me parece que daríamos una coherencia al país, podríamos llevar al congreso a muchos líderes sociales. Petro también es partidario de la lista cerrada. En ese caso yo no sería necesario”, dijo.

Explicó que Petro le pidió ayuda en caso de tener que salir a las elecciones con su nombre, para atraer votantes.

“Si nosotros no llevamos mayorías al congreso de nada sirve elegir ni a Petro ni a nadie. Porque todas esas reformas se hacen desde el congreso. Pero, si gana Petro y en el congreso no tiene una mayoría, créame que no va a pasar nada”, explicó.

De tal manera, explicó que si es lista cerrada se retiraría, pero si es abierta haría la labor de jalar muchos votos.

Eso sí dejó claro que no se retirará de la política y que su apoyo a Petro se mantiente.

“No quiere decir que me retire de la política. Si no me presento al Congreso, me dedico un año completo a hacerle política a Petro para que sea presidente”, dijo.

