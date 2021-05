¿Lo recibirá? Joven camina 500 kilómetros para hablar con Iván Duque

Julian Esteban Villegas es un joven que caminó 500 kilómetros para hablar con el presidente Iván Duque.

Su recorrido empezó en Rionegro y visitó 11 departamentos para finalmente llegar a Bogotá.

Caminata por una Colombia justa

Al joven Julian Esteban Villegas lo recibieron en medio de aplausos en su llegada a Bogotá, había cumplido su objetivo.

Recorrió más de 500 kilómetros marchando desde Rionegro, Antioquia, hasta la capital del país con un propósito, hablar con el presidente de la República.

Estuvo en 11 departamentos mientras se adelantaba el Paro Nacional y su historia acaparó la atención de la comunidad.

Contó con el apoyo de cada lugar donde llegaba después de que contaba su historia de hablar con el presidente Duque.

El joven agradeció, “tengo que agradecerle al Huila y a todo Cundinamarca que estuvo ahí conmigo, sentí el calor de la gente, sentí esa amabilidad, sentí el amor por lo que estoy haciendo. Para muchos puede ser una locura, pero lo hago con mucho orgullo”.

Este es uno de los videos compartidos en redes sociales donde el joven pide hablar con el presidente.

Publicado por Julian Esteban Villegas Gonzales en Miércoles, 12 de mayo de 2021

El joven terminó quemado por el sol

Por medio de redes sociales, el joven deportista contó su travesía evidenciando las quemaduras en la piel por el sol.

“El cuerpo realmente ya no me daba, pero la mente me lo daba todo”, dijo el joven deportista después de una jornada.

Solo espera que con su llegada a Bogotá, pueda culminar su travesía hablando con el presidente Iván Duque.

Dice que incluso le dio fiebre en su recorrido, este es su mensaje al país.