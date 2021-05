El mismo comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que no supo de esta reunión. Así fue el acercamiento de Álvaro Uribe con el Eln a espaldas del Gobierno.

Según se conoció este martes, las órdenes de extradición de los jefes de la guerrilla del Eln que están en La Habana se suspenderían si se comienza un proceso de paz. Pero el Gobierno condiciona esta reactivación a que deje en libertad a los secuestrados y cese el reclutamiento de menores.

“Las órdenes de extradición y captura están activas, por supuesto, porque los jueces de la república lo solicitan. Pero de acuerdo con la ley de orden público esas órdenes se pueden suspender si hay un proceso de paz”, expresó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, a periodistas.

Colombia solicitó la extradición de cuatro miembros del Eln tras el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá. Este hecho ocurrió hace dos años y dejó 22 policías muertos.

Pero el alto funcionario reveló el pasado domingo que Colombia sigue buscando condiciones para reactivar los diálogos de paz con esta guerrilla.

“Fueron cuatro viajes a La Habana, Cuba, y en este momento es muy importante que el Eln le diga al país si quiere avanzar en un espacio de diálogo y lo digo porque las condiciones están claras: no más secuestros, no más reclutamiento de menores y no más minas antipersonales”, expresó Ceballos.

Entonces, reconoció que hace poco se enteró de una reunión entre Uribe y el Eln.

“Durante un tiempo, el propio jefe natural del partido Centro Democrático, que es el expresidente Uribe insistió en tener contactos con algunos miembros del Eln”, indicó.

Y agregó: “Desafortunadamente Bustamente y Uribe no informaron al comisionado de Paz de esa iniciativa”.

“Entendemos que tuvo la mejor buena fe. Después se regularizó la situación y ahora el propio presidente Uribe en sus trinos ha estado abogando por el nombramiento de un miembro del Eln como gestor de paz. Ese miembro del Eln esta hoy en una cárcel del país y no ha sido nombrado porque él no quiere serlo”.

Negociaciones estancadas

El Eln inició en febrero de 2017 en Quito las negociaciones de paz con el anterior Gobierno.

En mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

El presidente Iván Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar.