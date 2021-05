Mueren de covid tres miembros de una familia por recibir una visita. Al parecer no usar tapabocas en una corta visita desató un brote dentro de una familia.

Cada día aumentan los casos en los que las familias están perdiendo a sus familiares sin tener la posibilidad de darles un último adiós.

Mueren por covid en menos de 10 días

Según conoció El Tiempo, el exconcejal de Medellín, Ricardo León Yepes, ha perdió a su madre, a su padre y a su hermano por un brote de coronavirus luego de una visita.

“No sé qué pasó. Fue un descuido. Siempre habíamos utilizado tapabocas y no sé esa vez por qué no lo hicimos. ¿Qué pasó esta vez? Sin palabras” fue lo primero que le dijo al diario al contar lo que pasó con su familia.

Yepes recuerda que todo empezó el domingo de resurrección, cuando se reunió el núcleo familiar, los padres, tres hermanos y un cuñado

“No fue con todos los hermanos, sobrinos y nietos, como solíamos hacerlo antes de la pandemia. Solo mi hermana, su esposo y yo, que fuimos a visitar a mis padres, que vivían con otro hermano. Fue muy poquito tiempo el que nos quedamos. Una horita estuvimos“, contó el exconcejal.

Se quitaron el tapabocas

Aseguró que mantuvieron el distanciamiento y evitaron darse abrazos, pero reconoce que no usaron tapabocas.

“La única diferencia era que no teníamos el tapabocas. Fue tema de descuido en la familia en un momento en el que más nos teníamos que cuidar”, se lamentó.

Desde ese día les empezaron los síntomas a todos, fue casi como en caída de dominó.

“Al día siguiente, mi hermana comenzó con síntomas y así nos fuimos contagiando todos. Mi mamá comenzó con síntomas el martes; yo, el miércoles, y en esa semana todos terminamos contagiados: mi sobrina, otra hermana también se contagió, mi esposa, mis dos hijos y yo“, dice el hombre.

Momentos difíciles

A los padres los debieron hospitalizar por los síntomas, pero un día después les dieron el alta. Al padre lo dejaron en casa con oxígeno, pero la madre debió ser hospitalizada por desarrollar una neumonía.

El 13 de abril Yepes escribió: “Intensos los síntomas del covid-19, mi familia y yo estamos pasando por días difíciles, muy duros, esta enfermedad es horrible y tememos lo peor con nuestros padres”.

Intensos los síntomas del Covid-19, mi familia y yo estamos pasando por días difíciles, muy duros, esta enfermedad es horrible y tememos lo peor con nuestros padres. Un gran abrazo solidario a todos, muchas gracias por sus oraciones. — Ricardo León Yepes Pérez (@RicardoLYepes) April 13, 2021

Al día siguientes el padre, de 90 años, falleció. “Lamento contarles que ha fallecido mi papá, se fue mi viejo, ha perdido la batalla contra el covid-19. Estamos destrozados, nos refugiamos en Dios para que nos dé la fortaleza necesaria. Agradezco una oración por su eterno descanso“, anunció Ricardo.

A los cinco días sería el hermano el que perdería la batalla, Johan Yepes, de 58 años, falleció. Mientras tanto la madre permanecía hospitalizada. Sin embargo, a los tres días también falleció.

“Hoy ha fallecido mi hermosa madre, Doña Ligia. Hace días, Dios llamó al roble de mi familia, mi papá; también al artista de la casa, mi hermano, hoy me quita a la flor más bella de mi jardín ¡Qué frágil es la vida!”, escribió.

Hoy ha fallecido mi hermosa madre, Doña Ligia. Hace días Dios llamó al roble de mi familia, mi papá, también al artista de la casa, mi hermano, hoy me quita a la flor más bella de mi jardín ¡Qué frágil es la vida! En la agenda de Dios nadie puede intervenir. Q.E.P.D 🕊️. — Ricardo León Yepes Pérez (@RicardoLYepes) April 23, 2021

