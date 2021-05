Indígenas tumban estatua de Gonzalo Jiménez Quesada en la Universidad del Rosario. Este viernes 7 de mayo un grupo de indígenas del pueblo misak llegó hasta la plazoleta central de la institución para tumbar la estátua.

“Hoy el pueblo misak, las mujeres mestizas, las mujeres indígenas, en este que es su mes, han dicho no más símbolos de la de la desmemoria, no más símbolos de los violadores, no más símbolos de esa mala historia“, le dijo a Caracol Noticias, el líder indígena Chirimiskai Didier.

Además, indicó que el objetivo de este acto es muestra de la unión de sus pueblos al paro nacional.

“Las mujeres han querido manifestarse y unirse con este acto simbólico y transcendental para los pueblos originarios de Baquetá y Moquetá, al paro nacional“, agregó el líder.

Además, señaló este día como una fecha muy representativa para los pueblos originarios. “Este días es un viernes 7 muy importante para los pueblos originarios de Bacatá y de las mujeres“, afirmó.

¿Por qué tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez?

Según el líder indígena, decidieron tumbar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada porque es una historia que se ha contado de una manera que no es.

“Es una historia que no se ha contado. Es la historia de unos supuestos ganadores. ¿Dónde están nuestros Caciques?, ¿Dónde están Zipaquirá?, a ellos no les vemos el monumento. Entonces, a estos violadores sí, a los que despojaron a nuestros abuelos sí“, explicó el líder.

Aseguró que por esta razón las mujeres el mensaje que quieren dejar es “no más símbolos de la desmemoria y que viva el paro nacional“.

#LoÚltimo | Indígenas tumbaron la estatua de Jiménez de Quesada ubicada en la Universidad del Rosario, en Bogotá https://t.co/Tc4cvur4Bp pic.twitter.com/bTokGCNfSu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2021

Los señalaron de vándalos

El ministro de Cultura, Felipe Naranja, a través de su cuenta de Twitter señaló a los indígenas de vándalos.

“Un grupo de vándalos derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta el Rosario de Bogotá. Total rechazo contra este tipo de actos delictivos que atentan contra los bienes públicos de la cultura“, escribió el funcionario.

Un grupo de vándalos derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta el Rosario de Bogotá. Total rechazo contra este tipo de actos delictivos que atentan contra los bienes públicos de la cultura. #ExprésateSinViolencia #CuidarlosNosEmpodera pic.twitter.com/3P3eyUe24c — felipenaranja (@FelipeNaranja) May 7, 2021

