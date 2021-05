“No más bloqueos”, declaró el presidente. Habló sobre las afectaciones en la movilización de víveres y los diálogos que ha sostenido con la sociedad por el Paro Nacional. “Los bloqueos son una violación de derechos de los ciudadanos” Duque.

En la tarde de este viernes, el presidente habló con los medios de comunicación para hacer una petición en específico: no más bloqueos.

Según el mandatario hay cosas muy positivas en la coyuntura que vive el país. “Hay muchos espacios para la convergencia, hablar de temas como la matrícula cero, hoy hablamos de ingreso solidario y de renta básica de emergencia”, declaró el presidente.

Además, criticó fuertemente los bloqueos, haciendo alusión a la vulneración de derechos humanos que se da con la falta de movilización de víveres en el país. “No hay ninguna justificación para que existan bloqueos que estén evitando que lleguen alimentos a las casas de tantas familias, que llegue el oxígeno a los puntos de salud, que lleguen las vacunas, que es lo que permite avanzar en la reactivación”.

“Los bloqueos son una violación de derechos de los ciudadanos” Duque

El presidente hizo un llamado a la conversación nacional, reiteró en que esta es la salida y no los bloqueos viales. “Sí a la conversación y a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona”.

Además, el mandatario se refirió a los casos de una mujer que perdió su bebé en una ambulancia por un bloqueo y los trabajadores que no pueden llegar. “Cuánto nos está doliendo el caso de una mujer con el sueño de ser madre y perder su bebé en una ambulancia por un bloqueo, o ver situaciones de trabajadores que no pueden llegar después de meses esperando reactivarse, a su puesto de trabajo por un bloqueo”.

El mandatario, además, comentó que está abierto a escuchar a todos y a construir, según dijo. “Estamos acá abiertos a hacer ese espacio para escuchar. Mañana tendremos espacio con los jóvenes, hoy tuvimos espacio interesante con la Coalición de la Esperanza y Coalición por la Transformación de Colombia. Ayer tuvimos encuentro con la acción comunal de Colombia, que es el epicentro del liderazgo social, más de 7 millones de personas.”, dijo.

Duque, reiteró, una vez más, en que los bloqueos deben levantarse “no le afectemos los derechos a la gente que quiere trabajar, que quiere prosperar. Porque todos hemos visto la afectación que nos ha traído el Covid, y este es un año donde necesitamos que nuestro país salga adelante”.

Por último, sobre el estado de conmoción, el presidente declaró que seguía contemplando la herramienta porque es constitucional, sin embargo, dijo que era falso, que como han informado por varias fuentes, el

