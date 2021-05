La noche del miércoles en Barranquilla se produjeron disturbios ocasionados por encapuchados en medio de las manifestaciones. Comerciantes se lamentan por sus negocios atacados por vándalos en Barranquilla.

Estos se tomaron la zona norte de la ciudad y a su paso dejaron un rastro de destrucción en esta capital.

Uno de los locales atacados es del influencer y makeup artist, venezolano Kevin Mendoza.

Este joven vio cómo vándalos, que se infiltraron en la marcha atacaron su peluquería. Rompieron las vitrinas y casi saquean el lugar.

Kevin es un joven emprendedor que llegó de Venezuela hace 6 años y hoy es el propietario del establecimiento de belleza, estética y spa que lleva su nombre.

Durante el ataque un “muro humano” de los influenciadores que lo acompañaban y varios conocidos entre los manifestantes lo salvaron en la noche.

Tras este lamentable episodio, el joven sostiene “que el pueblo tiene derecho de alzar la voz, pero no de esta manera, no destruyendo, no afectando a los empresarios, yo soy un emprendedor, yo vengo de Venezuela y le doy gracias a Colombia que me abrió las puertas”.

Les repito que esto NO me representa y sé que tampoco representa a los miles y miles de colombianos que han tenido los huevos de salir a la calle en PAZ por nuestros derechos. Que impotencia ver que unos cuantos enloden esta causa que nos duele a tantos.



¡ASÍ NO! 💛💙💔👇🏼 pic.twitter.com/wmS7MhEjrh — Una tal Amparo (@LaArrebato) May 6, 2021

Los manifestantes siguieron en su recorrido para destruir el almacén Hunter Douglas – Design Center, en el cual robaron computadores y otros elementos de valor.

La propietaria de este local publicó un video que fue compartido en redes.

La noche del miércoles también un grupo vándalos atacó el local del empresario de la moda de la reconocida marca local Voltaje Carlos Peláez.

El punto es cercano a la Plaza de la Paz, lugar de origen de las protestas.

“Cierro mi negocio atacado por bandidos camuflados en protestas sin control en Barranquilla. No hay garantías para seguir abiertos”, escribió Peláez en sus redes.

Además aseguró que protegerá los empleos de sus trabajadores pese

“Mis empleados no serán retirados. Voltaje continuará. Estos locos sin rumbo le hacen un daño inmenso a la economía. Ayer saquearon el norte. Grave”, publicó.

Cierro mi negocio atacado por bandidos camuflados en protestas sin control en Barranquilla. No hay garantías para seguir abiertos. Mis empleados no serán retirados. Voltaje continuará. Estos locos sin rumbo le hacen un daño inmenso a la economía. Ayer saquearon el norte. Grave!!! pic.twitter.com/UtPE7FzrN4 — carlos pelaez perez (@carlosluispela1) May 6, 2021

Las perdidas en estos destrozos y saqueos vandálicos en Barranquilla son millonarias.

