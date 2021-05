El uniformado publicó en sus redes sociales que renuncia a portar el uniforme verde oliva, además, defendió a los manifestantes. Policía publicó que renuncia a su cargo y lo aplaudieron en redes sociales.

En su cuenta de Facebook el uniformado llamado Denilson Scott Gonzalez informó que renunciaba, que su sueño era servirle al país, pero le “repugna” todo lo que hoy se ve.

El hombre recibió comentarios de apoyo en la publicación. Muchos elogiaron grandemente las palabras con las que acompañó el anuncio de su renuncia.

Cabe destacar, que la renuncia de Gonzalez se da en medio de un contexto álgido en el país, en donde las manifestaciones en el marco del Paro Nacional han provocado miles de agresiones a personas civiles por parte de la Fuerza Pública.

El hombre realizó una publicación compartiendo una foto en la que se ve portando el uniforme de la institución y un arma.

“Renuncio a esto que era mi sueño vestir el uniforme verde oliva. Por qué mi vocación era servirle al país pero con todo lo que hoy se ve. Me repugna, algo que es apolitico sirviendo le a los políticos.” escribió en la publicación el uniformado.

“Esto se creó para el pueblo. Para salvaguardar La seguridad de los colombianos. No para masacrar a aquel que lucha por los mismos derechos que el uniformado tiene y les van a quitar con esas reformas.” continuó.

Por último, el uniformado envió un mensaje a sus compañeros dentro de la institución, como patrulleros, cabos y sargentos. “Era mi sueño ser policía y hoy en día desisto de ese sueño aquel que sea patrullero, cabo, sargento etc entienda que esos “Gamines” también están luchando por sus derechos. Digo no a las reformas. Y digo no al gobierno.”, escribió acompañando la foto que publicó.

La publicación desató una gran cantidad de comentarios, que en su mayoría son elogiando las palabras del hombre.

En uno de los comentarios se lee “esto es realmente admirable y de aplaudir”, este fue hecho por la usuaria María Mercedes Gómez.

Muchas de las reacciones aplaudieron al uniformado. “Dios te bendiga amiguito , el té Recompensará por está gran decisión . De no hacerle mal a su propio pueblo que lucha por El futuro de todos . Dios te bendiga “, reza otro de los comentarios.