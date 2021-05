Despiden a profesor que censuró estudiante en clase virtual. Este martes se conoció el caso de una estudiante que había publicado una imagen en su perfil con un mensaje alusivo al paro.

María Camila Guerrero, publicó el video en el que el profesor la regañó y le exigió quitar la imagen de su perfil.

El mensaje de la imagen que tenía la estudiante decía: “¡Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo!”.

El regaño

“Le voy a pedir un favor María Camila, retíreme ese ese mensaje“, es lo primero que dice Edgar Augusto Ramírez Baquero, el profesor de la Universidad El Rosario.

“Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas ni sesgos de ninguna clase. Y si lo que quiere es mostrarme eso, ¡Me hace el favor y lo retira inmediatamente!“, dijo alterado el profesor.

Luego agregó: “estamos en clase, esto es serio y ¡Mientras yo esté dictando clase o quiero sesgos de nada¡. ¡Así que retíreme eso!“.

La estudiante de Derecho en la Universidad El Rosario publicó el video a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía ” que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo” Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, es el mensaje con el que publicó el video.

Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales pic.twitter.com/jzpw1lvNdM — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

Despiden al profesor

La Universidad del Rosario emitió un comunicado en el que anunció la decisión.

“Ante los sucesos ocurridos esta mañana, informamos a nuestra comunidad y a la opinión pública que realizamos un acercamiento con Edgar Augusto Ramírez Baquero, quien a partir de las horas de la tarde ya no se encuentra vinculado como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario“, indica el documento.

Además, la institución pidió disculpas por lo sucedido con la estudiante y con cualquier otra persona que se hubiese sentido afectada.

“Ofrecemos disculpas y expresamos nuestra solidaridad a María Camila Guerrero y a cualquier otra persona afectada. La institución acompañará a la estudiante integralmente a través de los canales que la Universidad tiene dispuestos e invitamos a todas las personas de la comunidad Rosarista a acudir a nuestro Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación para denunciar situaciones de violencia”, agregó.

Asimismo, destacó que la institución se caracteriza por ser un espacio de libre expresión que apoya el derecho a las manifestaciones públicas y pacíficas.

Nuevamente, reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país. #DiferentesNuncaIndiferentes pic.twitter.com/MRJagEYrXC — URosario (@URosario) May 4, 2021

La estudiante celebró la decisión

“Aplaudo decisión de @URosario de desvincular al profesor que me agredió, sin embargo espero tal desvinculación no lo exima de responsabilidad disciplinaria. ¡Como víctima merezco el restablecimiento de mis derechos y las garantías de no repetición!“, escribió.

Aplaudo decisión de @URosario de desvincular al profesor que me agredió, sin embargo espero tal desvinculación no lo exima de responsabilidad disciplinaria.

¡Como víctima merezco el restablecimiento de mis derechos y las garantías de no repetición!@BluRadioCo @NoticiasCaracol — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

Despiden a profesor que censuró estudiante en clase virtual