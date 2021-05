Cali se convirtió en la ciudad de la furia

Cali está sumergida en una espiral de violencia y furia nunca antes vista con base en un descontento social sin precedentes.

Hablamos con expertos sobre la escalada violenta que vive Cali, porque ya no se trata de la Reforma Tributaria, sino de indignación ciudadana contra el estado.

Cali, un contraste pacífico y violento

El 28 de abril fue la cita para manifestarse masivamente contra la Reforma Tributaria en todo el país.

En Cali los ciudadanos salieron masivamente a movilizarse por las calles de la ciudad acompañados de pitos, banderas, salsa y dignidad.

Hay que resaltar que la mayoría de movilizaciones se adelantaron pacíficamente y con total normalidad, pero las pocas violentas acapararon la atención.

A pesar de todo, Cali siguió en la calle

Las noticias negativas no hicieron que los caleños se quedaran en su casa, por el contrario, más personas se unían a las multitudinarias manifestaciones.

Las imágenes de ese día dan fe de que no eran solo unos vándalos tomándose las calles sino miles de caleños con ganas de manifestarse.

Cali recibió apoyo de varias ciudades, llegaron videos de Medellín, Bogotá, Pereira, incluso de Barcelona, a grito de “Cali, amigo, el pueblo está contigo”.

Fue así como Cali se convirtió en el epicentro de la protesta, y a su vez, la ciudad con más presión para hundir la Reforma.

Cayó la Reforma Tributaria y continuaron

El gobierno del presidente Iván Duque anunció el 2 de mayo que retiraba el proyecto de Reforma Tributaria radicado en el congreso.

Ahora, presentaría una nueva protesta acompañado de consensos entre todas las bancadas para que fuera un articulado sólido y menos perjudicial con la clase media.

Pero las protestas en la calle continuaban, ya no se trataba de la Reforma Tributaria sino de algo más, el profundo descontento social con el gobierno.

Carlos Eduardo Gálvez opina

Carlos Eduardo Gálvez es Sociólogo de la Univalle y especialista en Procesos de Intervención Social de la misma universidad, esta fue su opinión.

Según Gálvez, esto se trata de un proceso de evolución social debido a que la gran cantidad de las personas en las calles son jóvenes.

La juventud, empobrecida y sin oportunidades, vio crecer a sus padres y a sus abuelos, y en ese proceso los vio pagar las malas políticas.

En un país democrático lo ideal es que los hijos superen a sus padres y sus padres a sus abuelos, pero esto en Colombia esto no se dio.

“En Colombia la población se está empobreciendo y las oportunidades cada vez son menores, hay un cúmulo de situaciones en las que, sobre todo la juventud, no está dispuesta a repetir el ciclo de sus generaciones anteriores”, dice Gálvez.

Añadió que “ya no es Fecode, ya no son los jubilados, ya no son los trabajadores ni los obreros, este ha sido un paro de la ciudadanía sin un líder claro y esto es lo que hace que se presenten unos desbordes en la protesta y por eso ha funcionado, porque es la ciudadanía la que está al frente del paro ante un gobierno nacional totalmente desconectado de su pueblo”.

Dice que, aunque muchos no quieran volver a la discusión, esto se trata de una lucha de clases.

Lo que más le preocupa es que hasta el momento no hay una mesa de diálogo con el gobierno nacional donde se extrapolen los sentires de la ciudadanía ni la voluntad política para hacerlo posible.

Alberto Sánchez Galeano analiza

Alberto Sánchez Galeano es Historiador de la Univalle e investigador en temas de seguridad ciudadana.

Según él, lo que provocó la pandemia por coronavirus fue un aplazamiento del malestar social que se arrastraba desde el 2018 y 2019.

La pandemia lo que hizo fue agravar la situación de empleo en una ciudad con problemas graves de desigualdad como Cali.

Lo anterior sumado a unas condiciones de inseguridad por la que ya atravesaba Cali con presencia de muchas armas de fuego.

Además, crimen organizado y desorganizado, que terminan aprovechando el caos que genera una situación de paro tan prolongado.

Esto se hace evidente en las estaciones del MÍO donde han intentado quemar durante 3 días.

No se trata de hechos fortuitos ni producto de un estallido de rabia sino con intereses detrás que motivan para que suceda.

“Yo he hecho unas críticas muy puntuales a la administración por la falta de estrategia, el año pasado por la falta de ejecución del presupuesto y falta de un liderazgo claro en materia de vocería y respuesta, pero esto hasta antes del 28, Después del 28 la cosa se vuelve más dramática porque algunas de estas cosas se agravan, no hubo un plan de contingencia”.

Cali con una administración ausente

Dice que los tres primeros días de la contingencia después del 28 no vimos al Secretario de Seguridad de Cali, lo mismo con el alcalde.

Aparte de los hechos que son materia de investigación en cuanto a heridos y muertos, no se protegieron los activos de la ciudad.

Lo anterior comprende al MÍO, los centros comerciales, los colegios, que quedaron vulnerables ante el vandalismo.

“Esta es una espiral de violencia que no va a cesar hasta que no se busque primero una salida política por medio de canales de diálogo. La salida no se va a solucionar en la calle, aquí no hay nada qué ganar, nadie va a ganar en un choque, ni ESMAD ni manifestantes”.

Para cerrar, Alberto termina con una frase lapidaria.

“Uno no arregla con policía lo que daña con malas políticas”.

Cifras que deja el Paro Nacional

Por el momento es incierto el rumbo que tomará un Paro Nacional que hasta el momento deja 19 muertos, 87 posibles desaparecidos y más de 800 desaparecidos según la Defensoría.

Por su parte, la ONG Temblores dice que van 26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía.

En su informe, la Temblores ha documentado “142 víctimas violencia física”, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos”, nueve víctimas de violencia sexual y de “56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización”.