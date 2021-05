El presidente Iván Duque dará una conferencia internacional sobre cómo liderar un país, justo en medio de las manifestaciones que se dan por el Paro Nacional. Mientras Colombia arde por manifestaciones, Duque da conferencia sobre cómo liderar un país.

La comunidad de líderes mundiales Ivy Connect anunció que este martes 4 de mayo, el mandatario estará dando una tutoría internacional sobre “cómo liderar un país dinámico en el siglo XXI”. Esto genera polémica en medio del contexto actual del país.

Cabe destacar que el Paro Nacional ha sumado 7 días de manifestaciones. Pese a que el presidente Iván Duque solicitó retirar el proyecto de la reforma tributaria, los sectores que se movilizan anunciaron que el Paro continúa.

Las razones por las que los manifestantes siguen en las calles son la reforma a la salud por medio del proyecto de Ley 010 y la exigencia de una renta básica para la población. Además, existen otras peticiones adicionales, que el Comité Nacional de Paro anunció en un comunicado este lunes.

Duque dará esta conferencia en medio de un contexto de manifestaciones que han dejado un saldo de por lo menos 26 personas civiles asesinadas, y 1181 casos de violencia policial, según la ONG Temblores.

En la publicación de la invitación al evento internacional, la organización califica a Duque como uno de los “líderes más pioneros de nuestro tiempo”. Además, agregó que “ha tenido influencia transformadora en la política sudamericana, creando un legado extraordinario que dejará un impacto duradero en el mundo”.

La publicación hecha por la cuenta de Instagram de la organización hace la invitación. Con la imagen de la invitación, escribieron “No es demasiado tarde para conectarse con el presidente de Colombia y explorar cómo liderar un país dinámico en el siglo XXI con el presidente Iván Duque Márquez de Colombia el martes 4 de mayo a las 9:00 am”.

La organización continuó diciendo “¡Prepárese para una oportunidad única en la vida de conectarse y aprender lecciones de liderazgo con uno de los líderes más pioneros de nuestro tiempo, el presidente Iván Duque Márquez de Colombia!”.

“Aprenderemos del presidente Duque cómo nosotros también podemos ser líderes innovadores y cómo podemos hacer realidad nuestras visiones de un futuro mejor. Esperamos que se una a nosotros!”, finaliza la publicación.

En la red social, personas colombianas se manifestaron indignadas por que el presidente esté dando conferencias sobre liderazgo cuando tiene la presión de las manifestaciones encima.

Dentro de los comentarios se pueden ver las diferentes opiniones. “Worst president ever!!!! #soscolombia“, reza uno de ellos. Este traduce “el peor presidente de todos los tiempos”.

Otro de los comentarios dice “ARE YOU INSANE? THIS MAN IS KILLING KIDS ON THE STREETS”, escrito por una usuaria. Esto en español es “¿ESTAS LOCO? ESTE HOMBRE ESTÁ MATANDO NIÑOS EN LAS CALLES”.

Incluso muchos de los comentarios preguntaban a la organización si estaba bromando sobre lo que decía sobre el presidente Iván Duque en la descripción del evento. Con gran indignación, los comentarios hacen alusión a la mala administración del mandatario en sus años de gobierno.

Los comentarios de desaprobación se multiplican así, utilizando etiquetas como #SOSColombia, debido al álgido panorama que ha provocado la represión policial y el vandalismo en el marco de las manifestaciones.