(Video) Hombre denuncia que miembros del Esmad le robaron su sueldo y su celular, además de golpearlo brutalmente

En medio del llanto el hombre llamado Reynaldo habló de lo sucedido en el municipio de Facatativá. Hombre denuncia que miembros del Esmad le robaron su sueldo y su celular, además de golpearlo brutalmente.

Su relato ha resultado tan conmovedor que ya es viral y varias personas están haciendo una ‘vaca’ para ayudarlo.

La denuncia se conoció a través de un video que fue compartido por la Concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, en el que se le ve bastante maltratado y afligido.

“Apoyo el paro nacional. Por no pararle al Esmad, me cogieron, me pegaron… (llanto). Me robaron 300.000 pesos, los papeles de la moto, la libreta, un celular que tenía y lo había sacado a cuotas. Había pagado solo dos cuotas. Me lo quitaron, me lo robaron”, expresó el joven, claramente afectado.

Deespués de contar que los miembros del Esmad lo habían robado, Reynaldo hizo referencia a los golpes que recibió por parte de los uniformados.

“Me pagaron, me dieron duro. Todo el que iba entrando, me pegaba. Me les volé porque me estaban dando duro. Me cogieron… (llanto), me entraron a pata. Me pegaron duro. Tengo una costilla que no me la aguanto”, agregó el joven.

“Esto es una injusticia, espero que esto sirva para denunciar a esto señores corruptos que juegan con el pan de la gente. Todos somos seres humanos y trabajamos por lo mismo, y la Policía en vez de defendernos nos roba, nos atropella y nos pega. Muy mal hecho”, indicó el joven.

En Facatativa, a Reynaldo el ESMAD lo detuvo, lo golpeó, le robaron su sueldo y el celular que estaba pagando aún.



Un muchacho humilde que estaba apoyando la jornada de paro, es muy triste que además de reprimir con golpes, actúen como miserables ladrones de los humildes. pic.twitter.com/7E3JqDzv85 — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 2, 2021

Hombre denuncia que miembros del Esmad le robaron su sueldo y su celular, además de golpearlo brutalmente

Esta es la imagen que se está difundiendo para ayudarle a Reynaldo a reunir dinero para reponer sus pertenencias robadas.

El joven vive en Madrid, Cundinamarca, y pero fue valorado por el Hospital Central de Facatativá. También le están ayudando para que ponga una denuncia formal sobre lo sucedido.

Reynaldo, que se está recuperando de los golpes en casa, grabó un video en la útimos horas agradeciendo a todos los que se han solidaridado con él y su familia.