Las ventajas de tener la red con mejor velocidad

Los usuarios colombianos tienen muchas opciones al momento de decidir navegar. Ya no solamente es importante contar con un teléfono de última generación, también con un operador móvil que haga todo más sencillo. Con la guerra de precios no se puede olvidar que tener la mejor red en velocidad es un aspecto a tener en cuenta para evitar cualquier inconveniente.

¿Calidad vs precio? “Lo barato sale caro”, dice un adagio popular colombiano. No siempre la compañía que ofrece las tarifas más bajas es la más veloz; por eso es importante que a la hora de tomar la decisión se logre verificar cuál empresa cuenta con la mejor red móvil en velocidad.

¿Cómo encontrarla? Las personas miran diferentes opciones para saber cuál operador móvil elegir, sin importar el costo, algo que puede tardar un tiempo. Por esa razón es que decirle sí a la mejor red móvil en velocidad es la solución que hizo más fácil la vida de algunos usuarios de Publimetro.

Rafael Amaya, contador de 46 años y jefe de contabilidad de una de las empresas de zapatos más importantes en Colombia, pertenecía a la organización que estaba antes de Tigo. Aunque pensó en cambiar de operador porque no conocía la compañía, sintió que debía continuar con el mismo número y plan. La decisión fue la correcta. Con el tiempo lo supo.

“Estoy con Tigo desde que llegó a Colombia. Sin duda ha sido una bendición. Tanto así que mis hijos, de 18 y 13 años, también tienen número de Tigo. He sido feliz porque siempre que he cambiado de teléfono o he tenido algún inconveniente, me han ayudado a solucionarlo”, afirmó el contador a Publimetro.

Incluso, Amaya resalta que durante la emergencia sanitaria descubrió que la velocidad de la red era mejor de lo que pensaba en un inicio. “Cuando nos tocó trabajar desde casa lo hacía desde el teléfono. Antes estaba acostumbrado a estar con el wi-fi del hogar o la empresa, pero con esto, vi cómo mis tiempos se optimizaban para reuniones y otras cosas con la red móvil”, puntualizó.

¿Recomendaría Tigo a otros usuarios? “Puedo decirles a las personas que encontrarán las soluciones pertinentes. Uno busca mucho y la respuesta está más cerca de lo que pensamos. A mí me funcionó y sé que a otros también”, confesó.

Entre tanto, Michelle Mariño es una mercadóloga de 27 años que se encuentra en Ibagué y actualmente se desempeña en un cargo comercial en una industria de productos autoadhesivos, contó que hace más de dos años y medio estuvo en un vaivén por qué no sabía qué operador móvil tomar. Optó por Tigo porque el plan que actualmente le facilitó su trabajó en un 100%.

“Me di cuenta que tomé la mejor decisión cuando conectaba mi laptop al teléfono para trabajar en cualquier lugar y de pronto no había wi-fi y me funcionaba muy bien. Incluso en algunas oportunidades me han regalado gigas de Internet, que los que son comerciales como yo o deben salir mucho, entenderán lo que significa. Además de los minutos ilimitados que es una bendición”, expresó Mariño a este medio.

“Recomiendo Tigo porque me ha servido en cualquier lugar de Colombia al que he tenido la fortuna de ir. Es la mejor red móvil en velocidad y lo he comprobado siempre que tengo que salir. Además, el precio es accesible y el pago de facturas por Internet o por débito automático, me da más facilidades y a otras personas sé que también. Es un equilibrio entre lo que se paga y recibe”, expresó.

Por su parte, Nicolás Huertas, estudiante de ingeniería de industrial, es un apasionado por el mundo digital, por navegar en Internet y disfrutar de los videojuegos. Llegó a Tigo porque muchos de sus amigos lo referenciaron y no quería perder tiempo al momento de jugar con conexiones lentas.

“Hace unos tres años me pasé a Tigo. Tengo que ser sincero y decir que más allá de las ventajas del plan que adquirí, lo que más me gusta es poder jugar Call of Duty en mi teléfono cuando no tengo a la mano mi consola. La velocidad de la red es impresionante. Puedo jugar sin problema con mis amigos e incluso, en ocasiones, es más rápido que hacerlo con la red fija de mi casa”, contó Huertas.

Ahora bien, sobre por qué recomendar la empresa de telefonía, el estudiante manifestó que “las personas con intereses en videojuegos y navegar con rapidez en cualquier lugar, encuentran en esta empresa el aliado perfecto con planes que se adecuan a las necesidades de cada uno”.

Rafael, Michelle y Nicolás, como millones de usuarios Tigo, están felices con la mejor red móvil en velocidad. Ellos escribieron su propia historia, ¿y usted qué espera para hacer lo mismo?