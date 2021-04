Duque señaló el vandalismo durante el paro como criminal. El presidente Iván Duque pidió que los responsables de los actos vandálicos sean castigados.

Luego de los hechos vandálicos que se opacaron la jornada del paro nacional, el mandatario se pronunció.

El mensaje de Duque

A través de su programa diario, transmitido por televisión nacional, ‘Prevención y acción’, indicó que su gobierno es respetuoso de las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, destacó que se deben rechazar de manera contundente los actos de vandalismo.

Las ciudades más afectadas por estos hechos fueron Bogotá, Cali, y Medellín.

“Lo que hemos visto hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y, la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país“, dijo el mandatario.

Además, dijo que en el gobierno nacional no se actúa por caprichos.

“Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tozudas o tercas. No puede ser la violencia el mecanismo de expresión y, mucho más, en medio del tercer pico de la pandemia, que puede exacerbar mucho más la situación que ya se vive con la alta ocupación de UCI“, agregó.

También se refirió a la escases de oxígeno por el que atraviesan las ciudades.

“Estamos buscando oxígeno, como lo están haciendo tantos países del mundo para mantener una capacidad disponible para la ciudadanía“, dijo.

Sobre las medidas de los alcaldes

Duque también se refirió a las medidas restrictivas que los alcaldes de las ciudades tomaron para garantizar el orden público.

Además, hizo un llamado para que en conjunto se rechacen la violencia el vandalismo.

“No podemos estar divididos(…) Todos tenemos que rechazar la violencia y el vandalismo. Hemos dado instrucciones muy precisas para el control del orden público, para evitar contagios y muertes en las próximas semanas, pero también para proteger la vida, la honra y las libertades de los ciudadanos“, indicó.

Duque confirmó que las medidas que se tomaron en las ciudades fueron coordinadas con el Gobierno Nacional.

“Hemos estado en coordinación con alcaldes y gobernadores para la aplicación de medidas sanitarias y de orden público. Existen en varias de las principales ciudades toques de queda, por factores epidemiológicos y, por supuesto, por factores de seguridad para no poner en riesgo a la población“, dijo el mandatario.

La militarización de Cali

Como medida alterna a las de toque de queda, Jorge Iván Ospina dijo que va a “blindar” con uniformados de la Policía y el Ejército, los lugares públicos de la ciudad. Todo luego, de que vándalos arremetieran contra el edificio de la Alcaldía de Cali.

“Hemos tomado la decisión de adelantar y desarrollar una estrategia de mayor protección por parte de la Policía y el Ejército para blindar todos nuestros espacios público y privados estratégicos“, anunció.

Además, le pidió a los comerciantes cerrar sus negocios y que defendieran activamente sus bienes.

“Es una recomendación a todos los comerciantes de la ciudad, a todos los que estén en establecimientos de orden financiero, a los que estén en establecimientos de servicios, queremos pedirles que cierren las puertas, que garanticen la seguridad y que participen activamente en evitar que su bien sufra algún tipo de daño“, agregó.

Cali fue la ciudad más afectada por estos hechos vandálicos durante la jornada del paro nacional.

