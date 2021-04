Julieth González Therán nació en Barranquilla, Colombia. Desde temprana edad mostró su pasión y amor por el fútbol. Tanto así que, en principio, su sueño fue haber sido futbolista profesional. Sin embargo, por diferentes circunstancias no llegó a lograrlo. Aún así, su cariño por el balompié y perseverancia, la impulsaron a conseguir grandes logros a nivel personal y profesional.

La barranquillera es sinónimo de fútbol y pasión. En cada palabra se evidencia su cariño y respeto por el deporte. Ella es Julieth González: la mujer que vive y muere por el fútbol.

¿Por qué empezó estudiando Ingeniería Mecatrónica y después terminó en Comunicación Social?

Mi padre quería que asumiera el mando de la empresa de él. Por eso empecé con la ingeniería. No obstante, pasaron dos años para que yo dejará de estudiarla e inciara con Comunicación, quería estar ligada al deporte, al fútbol. Fue difícil, ya que para mi papá, “el fútbol era para vagos”. Sin embargo, esto no me impidió estudiar mi carrera y poder conseguir todo lo que he logrado.

¿Cómo llegó a la Deutsche Welle?

En mis años de estudiante universitaria siempre me interesaba por el fútbol alemán. En especial desde la aparición de Jürgen Klopp. Dado esto, mi objetivo era realizar mi práctica en algún club de Alemania. Por ende, en 2106, escribí a varios, pero no obtuve ninguna respuesta. A pesar de ello, tenía muy claro que era Deutsche Welle, entonces me decidí a aplicar. Allí, me aceptaron en el equipo que manejaba inglés y alemán.

*Deutsche Welle (DW) es la cadena de Alemania para el extranjero. Con independencia periodística transmiten una imagen amplia sobre Alemania, plasman hechos y ofrecen perspectivas no solo alemanas. De esta manera, fomentan el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Al mismo tiempo, facilitan el acceso al idioma alemán.

¿Terminada la práctica, cuál fue el paso a seguir?

Una vez cumplí con la práctica, regresé a Colombia. Tuve la oportunidad de presentar castings en diferentes cadenas como Red + Noticias. Además, en ese entonces, se abrió convocatoria para FOX Sports Colombia y claramente, apliqué. De todas formas, mi plan era regresar a Alemania. Así que decidí cubrir diferentes eventos como el Tour de Francia 2017 y partidos de Champions League de manera independiente. Fue un tema complicado porque me tocaba sola cargar con las cámaras y encargarme de la edición, pero valió la pena. Gracias a eso, pude regresar a la DW y ahora hago parte de ellos como freelance.



¿Qué sensaciones le dejó haber cubierto el Mundial de Rusia 2018?

Fue una experiencia muy buena. Puedo decir que fue mi primer gran reto. Cargaba todos los equipos de cámara y sonido para los diferentes estadios y sedes. Además, me encargaba de la edición de las notas en la parte técnica. Ha sido gratificante porque conocí todo lo que envuelve a nivel periodístico un evento de esta magnitud. Afortunadamente todo salió de la mejor manera.

¿Cómo le va en el proceso de ser entrenadora de fútbol?

Actualmente estoy estudiando una carrera llamada “Deporte y Entrenamiento Deportivo”, en la Universidad del Deporte y de la Salud de Alemania. Esta misma la estudio Julian Nagelsmann, quien será el próximo director técnico del Bayern Múnich. La carrera en sí, te permitirá ser entrenador de cualquier tipo de disciplina. He podido aprender diferentes formas de entender el deporte desde la estadística. Comprender el rendimiento físico y deportivo por medio de los números. Es algo que me ha llamado la atención. Por otro lado, tuve la fortuna de conocer a la preparadora física de las fuerzas bases del Arminia Bielefeld, club de la Bundesliga. Una mujer muy obsesionada con las estadísticas.

¿A qué se debe la iniciativa de tomar el curso?

Pienso que es importante ampliar mi bagaje. Me gusta estar en constante aprendizaje. Además, tengo la Licencia C de entrenadora de fútbol. Esta, la realicé en la Federación Alemana de Fútbol y no quería perder ese primer paso. Comencé entrenando niños.



Por otro lado, no me imagino siendo periodista por 20 años. No es lo que quiero. Yo quiero trabajar con y para el fútbol. Deseo hacer parte de algún club. En Colombia trabajé con el Real Cartagena y te das cuenta de lo diferente que son las instituciones. El día a día de los jugadores, la complejidad de un club, el trato con los futbolistas, etc. Me llama mucho la atención.

¿Pocos periodistas tienen su propio libro, qué la motivó a escribir “Muévete: de o a Champions”?

Para mí fue una especie de liberación. Es decir, sentía que a través de mis experiencias adquirí mucho conocimiento. En ningún momento imaginé que en un día podría estar entrevistando a Jupp Heynckes y al otro a Thomas Müller. Todo eso me abrumó en el buen sentido. Necesitaba sacar todas esas emociones. Asimismo, quería que fuese una especie de guía para muchas personas que sueñan con ejercer el periodismo deportivo.



¿Cuéntenos de FUTBOOM, su fundación?

Soy una persona que le gusta compartir el conocimiento y sobretodo, ayudar. De allí nació FUTBOOM. Una iniciativa que surgió paralelamente con Sonrisas de León, fundación de un amigo en Cartagena. En resumen, esta organización nació con el fin de realizar una plataforma en la cual se les brinde enseñanzas a niños por medio del deporte.



¿Qué opinión le genera el papel de la mujer en el fútbol?

Es muy triste. He tenido contactos con varias futbolistas. Una de ella es Natalia Gaitán. Me contó acerca de los planes que tiene para las mujeres en el fútbol. Aún así, no es suficiente para dar o generar un cambio. Es difícil. Junto con otra periodista, Pilar Velásquez, decidimos hacer un grupo de chat en WhatssApp con las diferentes colegas del gremio, de Colombia. Esto, con el fin de generar contenido apoyando al fútbol femenino desde nuestros cargos. No obstante, sigue siendo insuficiente.

Ahora bien, hay que decir que canales como WIN Sports y cadenas radiales están dándole apoyo al fútbol femenino, cosa que antes no se veía. De igual forma, el problema sigue siendo más profundo. Espero que entidades como la FIFA distribuyan el dinero necesario para impulsar todo esto, porque a veces no se sabe qué pasa con toda esa cantidad.



En Colombia es difícil ver a alguna mujer aplicando para ser entrenadora dd fútbol. Y no es porque no quieran, es porque no hay los recursos suficientes. Por ejemplo, en Alemania, te motivaban para que estudias. Te pagan para hacer la licencia. En nuestro país no hay programas para incentivar a las mujeres.



Julieth González: la mujer que vive y muere por el fútbol

Sin duda alguna, Julieth hace parte de ese poco, pero valioso grupo de periodistas que viven y sienten el fútbol de una manera única. Además, su objetivo no es solo seguir cosechando éxitos. Quiere ayudar y promover el deporte en los niños desde sus herramientas. Seguramente la veremos siendo parte de en algún club de Alemania, porque Julieth González es una mujer que vive y muerte por el fútbol.