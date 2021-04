Investigan muerte de soldado. Los hechos se presentaron en el pasado 7 de abril, cuando el pelotón Gladiador No.1 de infantería No. 38 Miguel Antonio Caro se encontraba en un corral de la vereda Colorado de Puerto Salgar, Cundinamarca.

Según se sabe, luego del almuerzo (pasta, papas, arroz y un pollo) los 14 soldados del pelotón empezaron a sentirse mal, al punto de quedar doblegados en piso por un fuerte dolor estomacal.

El Tiempo reseñó que el almuerzo habrá sido a las 2 de la tarde, pero ya faltando un cuarto para las tres, los 14 soldados del pelotón empezaron a caer. Este también fue el caso de Max, un perro que acompañaba a los soldados y que también comió lo mismo.

El misterio que rodea a 14 soldados: uno de ellos murió y no se sabe si fue por envenenamiento o intoxicación

En su momento, los más graves fueron remitidos al hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, al centro médico de La Dorada y a la unidad médica de la base aérea de Palanquero.

Aunque poco a poco fueron dados de alta, otros continuaron sin mejoría y fueron trasladados en helicóptero al Hospital Militar de Bogotá.

Poco después, el pasado 12 de abril, uno de los soldados falleció. Se trata de Kevin Stiven Rúa Godoy de 19 años.

Él no fue el único que perdió la batalla, pues Max, la mascota del pelotón, también falleció luego de ese almuerzo.

Lim Nieves, mamá de Kevin relató a El Tiempo lo que le informaron en el reporte inicial sobre el estado de salud de su hijo: “Cuando yo llegué allá, él estaba intubado, con suero y algunos medicamentos. A mí, el médico me dijo que la situación de él era bastante crítica. Que le estaban haciendo exámenes y que lo más posible era que tenía muerte cerebral (…), que ellos habían comido en el almuerzo algo con veneno, pero todavía los exámenes no arrojaban qué tipo de veneno era, eso me dijo el primer médico que lo vio”.

No obstante, aún no se confirma si efectivamente se trató de un envenenamiento o de una intoxicación.

El mismo medio reseñó que al consultar fuentes militares indicaron que la principal hipótesis que se maneja es que hubo una inadecuada manipulación de la comida.

Sin embargo, esta es la hora que la mamá de Kevin sigue sin tener una explicación clara.

Fiscalía investiga muerte de soldado

Por su parte, desde la XIII Brigada del Ejército Nacional explicaron a El Tiempo que los hechos son materia de investigación y que, para que esto se resuelva con la mayor transparencia posible, el caso fue trasladado a la Fiscalía.

Aún no se conoce un pronunciamiento oficial del ente acusador.