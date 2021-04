Empresa tiene 5 millones de vacunas Sputnik, pero un posible sesgo político impide su comercialización

Una empresa colombiana tiene a su disposición 5.5 millones de dosis de la vacuna Sputnik. No obstante, se quejan de las dificultades para colocarlas en el mercado nacional por cuenta de un posible sesgo político de la autoridad sanitaria del país.

La empresa SCALPI; quienes hacen manufactura de productos cosméticos y de aseo, negoció el año pasado (2020) un cupo de 5.5 millones de vacunas con el fondo soberano ruso. Dosis que ya han ofrecido a privados.

Cabe recalcar que SCALPI tiene firmadas cartas de intención con al menos 30 empresas colombianas.

Andrea Ariza; vicepresidenta financiera SCALPI, indicó para Noticias Uno que “hay una disponibilidad y que puede ser cumplida en un periodo corto. Es decir, entre cuatro y seis semanas”.

No obstante, el principal problema para que privados empiecen a vacunar a sus empleados es que solamente pueden aplicarlas con aprobación sanitaria del Invima, aprobación que la vacuna Sputnik aún no tiene. Lo anterior, pese a que a que los representantes de la embajada de Rusia entregaron todos los documentos hace unos meses.

“Nada pasa con esa autorización, y no entendemos por qué, si es una vacuna que está aprobada en más de 60 países, es una vacuna que tiene una eficacia del 92.5%”, indicó Andrea para el mismo medio. Quien acto seguido le pregunto si quizá piensa que este retraso tiene que ver con un tema político. A lo que ella respondió que “sí, seguramente tiene algún ingrediente político. Claro que sí, porque no hay explicación científica para no aprobar la vacuna”.

Cabe recalcar que, en el plan de vacunación de privados, no es claro aún quién respondería de los efectos secundarios Sputnik. Ya que el Gobierno Nacional ya ha indicado que no va a asumir la responsabilidad.

Finalmente, la vicepresidenta indicó que ellos les venderían a empresas como Avianca, Cine Colombia, entre otras, y dentro de la solución “les vamos a decir: aquí están sus 100 vacunas y tienen dos opciones, centro de vacunación A o B”.

