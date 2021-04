Duque no sabe por qué en la Reforma quedó IVA para servicios funerarios

La polémica del día corre por cuenta de las declaraciones que el presidente Duque dio en una entrevista sobre los servicios funerarios.

El mandatario dijo a Revista Semana que “¿Por qué quedó eso ahí? No le tengo una explicación clara”.

Polémica por palabras del presidente

Algunos puntos de la Reforma Tributaria causaron indignación a los colombianos que vieron propuestas agresivas para aumentar el recaudo.

IVA para más artículos de la canasta familiar, ampliar la base gravable y ponerle impuesto a los servicios funerarios fue uno de ellos.

Lo anterior debido al difícil momento que pasa la economía nacional por cuenta de la pandemia por coronavirus.

Sin embargo, el presidente Iván Duque mostró cierto desconocimiento sobre las propuestas impulsadas por su gobierno.

Reforma Tributaria pone IVA a servicios funerarios

En entrevista con Revista Semana, Vicky Dávila le pregunta acerca de este impuesto al mandatario.

Dávila: Pero hablemos también, presidente, por ejemplo, de los servicios funerarios. La gente dice: ¿cómo así que me va a tocar pagar impuestos sobre los servicios funerarios?

Duque: Por ejemplo, esa es una de esas discusiones que cuando se miran tarifas…

Dávila: Como que causan indignación…

Duque: Sí, y le voy a decir una cosa: inclusive eso no debería tener un IVA. Hoy se lo digo.

Dávila: O sea, hoy usted no está de acuerdo con eso…

Duque: No.

Dávila: Eso seguramente quedará por fuera…

Duque: Sí, pero además si usted me pregunta por qué quedó eso ahí, no le tengo una explicación clara. Tal vez cuando se hizo la extrapolación de algunas cosas que no eran de consumo básico, etcétera, se metió ahí, pero los servicios funerarios no deberían tener IVA.

¿No sabe qué quedó en la Reforma Tributaria?

Luego la periodista le dice que el país no está como para pagar impuestos para morirse y menos en medio de una pandemia.

Dávila: No, presidente, y un país donde la gente se está muriendo de covid, como usted lo sabe, más de 70.000 muertos, y uno tener que pagar más por morirse, eso sí no…

Duque: Ahí puede ser un error nuestro, desde el punto de vista de por qué terminó eso ahí. Sí, definitivamente. Primero, porque ahí no hay un recaudo sustancial; segundo, ahí no se está generando ningún elemento de equidad; tercero, ahí no se está buscando ningún elemento de eficacia y, además, estamos en una coyuntura donde tristemente nos ha tocado ver muchos incidentes fatales en el país.

Finalizó diciendo que esta es de esas ideas que rápidamente deberían salir de la reforma en el trámite en el Congreso.

La respuesta no cayó en gracia de las redes sociales que han hecho eco del desconocimiento del mandatario colombiano sobre su propia Reforma Tributaria.

