El caso de una mujer que había sido presuntamente golpeada durante robo y que habría perdido a su bebé, resultó ser todo un engaño. Mujer que dijo haber perdido a su bebé en robo no estaba embarazada.

El caso de la enfermera Diana Cortez, de 31 años tomó un giro inesperado en últimas.

Presuntamente la mujer había sufrido de un brutal golpiza en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy.

Durante el ataque habría perdido a su bebé en gestación.

Según dijo, luego de intimidarla y llevarla hacia un parque desolado, la golpearon y robaron.

“Yo me bajé del alimentador y me abordaron dos sujetos, me agarraron por la espalda. Me pidieron que me callara y que camináramos”, detalló la víctima a Noticias Caracol.

Las autoridades desplegaron una investigación para reconstruir los hechos.

La mujer había afirmado que tras el presunto atraco había acudido a la Clínica de Occidente y que allí le habían informado que el bebé en camino falleció.

Sin embargo, las autoridades acudieron al centro médico, pero descubrieron que no había ningún tipo de registro del supuesto aborto, según Noticias Caracol.

“Empezamos a indagar y a investigar cuando ella manifiesta que va a un centro médico, la clínica de Occidente, hacemos las consultas respectivas y nos damos cuenta que allá esta persona no se presentó y que no presentó tampoco aborto, que era lo que ella manifestaba”, dijo el coronel Carlos Currea, comandante operativo de la zona occidental.

Finalmente descubrieron que la mujer estaba engañando a su novio, porque no estaba embarazada.

“Empieza a dar otras informaciones, las cuales no eran coherentes en cuanto a tiempo, modo y lugar, respecto de un hurto de celular, de unos desplazamientos y logramos esclarecer que ni hubo hurto ni hubo un aborto, hasta que llega un momento en que esta persona manifiesta que simplemente se equivocó y dio un falso testimonio”, detalló Currea.

De acuerdo a las autoridades, llevaba 7 meses engañando a su pareja con el supuesto embarazo.

Incluso la mujer le había puesto nombre a la ficticia bebé que venía en camino, que se llamaría Mía.

Además la presunta víctima afirmó falsamente que había sido atacada por un delincuente de nacionalidad venezolana.