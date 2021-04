Muy en la madrugada de este viernes comenzó a circular esta foto. La imagen de Germán Vargas Lleras y Arturo Char en contra de la reforma tributaria.

La particular imagen fue compartida en el chat de la bancada de Cambio Radical.

Se trata de otra muestra del rechazo de ese partido al proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso.

En la imagen aparecen el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y el presidente del Congreso, Arturo Char.

Ambos portan un letrero escrito una hoja de papel a rayas que dice: “no tributaria”,

De acuerdo al diario El Tiempo la foto la envió el propio Vargas Lleras al chat y les llegó hacia la 1:00 de la madrugada de este viernes.

Cabe recordar que el pasado martes en la noche, la bancada de esta colectividad publicó un comunicado en el que anunció que “no acompañará al Gobierno Nacional” en este proyecto de ley.

La Reforma Tributaria cono tal ha generado críticas de la mayoría de los partidos políticos.

El partido Cambio Radical tiene una de las bancadas más grandes del Congreso.

Por ello sectores del Gobierno y de los partidos de la coalición comenzaron a hacer cuentas sobre el apoyo que podría tener la Reforma.

De igual forma comenzaron los lobbys de algunos integrantes del gobierno para lograr este apoyo en varios partidos, como, por ejemplo, el Partido Liberal, que posee una bancada numerosa en el Congreso.

Aunque el Partido Liberal ya había anunciado que no apoyaría la reforma.

Todos ellos, en total, suman 55 votos en contra del proyecto que se hace llamar ‘Ley de Solidaridad Sostenible’.

Para estos congresistas, esta reforma es “totalmente inoportuna y va en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país”.

La bancada rechazó, en parte, el aumento en declaración de renta para personas naturales, la eliminación del régimen de exentos, el IVA sobre los servicios públicos y a la tecnología.

También rechazó el gravamen a las pensiones, que propone el proyecto, aparte de negarse a apoyar el IVA a servicios de Internet domiciliario de estrato 3.

“No a la creación de más burocracias a través de la reforma tributaria”.

Esta bancada agregó que la reforma “no es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”.

“El partido no acompaña la reforma tributaria en su totalidad. No nos gustan desde el título hasta el último artículo. Esta reforma es inconveniente, no la acompañamos. Si la reforma sigue su trámite en el Congreso, cada uno de los congresistas de este partido votará en contra de ella. El no de Cambio Radical es rotundo. No es no”, dijo el presidente de la colectividad.